La supuesta cuenta paralela de Wanda Nara en Instagram habló tras el blanqueo de Icardi y La China: “Manipulaciones disfrazadas de amor”

Mauro Icardi oficializó su relación con la China Suárez con un impactante posteo que no dejó indiferente a nadie. Sin embargo, mientras Wanda Nara mantenía una actitud aparentemente despreocupada, centrada en publicitar su marca de cosméticos, la supuesta cuenta paralela de la empresaria en Instagram emitió duras palabras que encendieron aún más la polémica.

En su publicación, Icardi expresó: “Dicen que las mejores historias comienzan cuando menos las esperas… quien sabe, son cosas del destino. Ese destino que siempre encuentra la forma de juntar a dos personas sin importar cuánto tiempo pasa o cuántos caminos hay que recorrer”.

La declaración de amor de Mauro Icardi a la China Suárez.

“Hay encuentros que parecen escritos en las estrellas, esas que desde chicos mirábamos acompañados cada noche y soñábamos tantas cosas… hoy, no necesito más señales… sé que con vos, estoy donde debo estar”, concluye su declaración de amor hacia la China Suárez. Estas palabras de Mauro Icardi además de confirmar el romance, revolucionaron las redes sociales.

Mientras tanto, Wanda optó por no hacer declaraciones directas. En lugar de ello, promocionó exitosamente su línea de cosméticos, agotando gran parte de su catálogo en pocas horas. Sin embargo, la cuenta paralela en Instagram que ella supuestamente manejaría sí habló.

La cuenta paralela y ¿la reacción de Wanda?

Fue Pochi, de Gossipeame, quien reveló que Wanda Nara sería la administradora de un perfil con el usuario @julia1988_you, que cambia constantemente de nombre y cuenta con más de 50 mil seguidores. Esta cuenta recientemente compartió una publicación con duras críticas hacia el anuncio de Icardi:

“Dicen que el destino une a dos personas, pero el destino no justifica traiciones ni oportunismos. No todo encuentro está escrito en las estrellas; algunos son simples manipulaciones disfrazadas de amor”.

Habló la supuesta cuenta paralela de Wanda Nara.

La publicación no quedó ahí y continuó con un mensaje aún más contundente: “Mirar el cielo y soñar es fácil, pero construir algo real requiere respeto y lealtad, dos cosas que quienes se meten en camas ajenas nunca entienden. No es el destino el que junta a las personas equivocadas, es la conveniencia de quien no tiene escrúpulos”.

Aunque no hay pruebas concretas que vinculen a Wanda Nara directamente con este perfil, la similitud entre sus publicaciones y las situaciones que rodean su vida personal alimentaron mucho los rumores.

Por el momento, Wanda Nara continúa evitando responder directamente a la situación y aprovechó el momento para explotar su faceta más empresarial. Sin embargo, esta supuesta cuenta paralela parece no dejar pasar ninguna oportunidad para expresar lo que muchos consideran un reflejo del sentir de la empresaria argentina.