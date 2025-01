Después del revuelo que causó la confirmación del noviazgo de Mauro Icardi y la China Suárez, se supo que antes de decidir blanquear la pareja asistió a un estudio de tatuajes donde la actriz marcó sus manos con los nombres de sus tres hijos. Sin embargo, el nuevo tatuaje de Mauro no se conoció hasta hace unas horas.

El jugador del Galatasaray decidió hacerse un nuevo tatuaje para reemplazar uno anterior que era en homenaje y jurando amor eterno a su exesposa, Wanda Nara.

El nuevo tatuaje de Mauro Icardi que generó revuelo después de la confirmación con la China Suárez

Horas antes de confirmar su nueva pareja, Mauro Icardi y la China Suárez fueron juntos a una sesión de tatuajes donde ella se tatuó el nombre de sus tres hijos y el futbolista tuvo un gesto que enfureció de más a Wanda Nara.

El futbolista, después de casarse con su exesposa, decidió tatuarse el nombre de “Wanda” en su dedo anular izquierdo, donde iría la alianza de casamiento. Aunque este acto de amor duró una década, al separarse y conformar una nueva pareja con la ex Casi Ángeles, el rosarino supo que era momento de dejar el pasado atrás.

Desde Instagram. “Lo más popu” y Juariu, mostraron el nuevo arte de Mauro en su piel. El jugador decidió taparse el nombre de Wanda que tenía grabado y lo reemplazó con una imagen en toda su mano.

No solo tapó el nombre, sino que colocó una calavera en el dedo medio, justo al lado de donde tenía escrito el nombre de su ex amada. La mayor provocación fue haber ido junto a la China a taparse el nombre de su ex y posar junto a su nueva novia con la mano en primer plano para demostrar que la madre de Francesca e Isabella quedó atrás.

La confirmación del noviazgo de Mauro Icardi y la China Suárez trajo todo tipo de reacciones, desde Wanda, quien decidió hacer caso omiso a las noticias de su exmarido y promocionar su marca de maquillajes, a L-Gante que compartió una imagen comiendo una hamburguesa después de los chats del futbolista a la mediática.

La promoción de Wanda Nara y la broma de L-Gante en sus historias

Wanda Nara decidió no manifestarse respecto a las últimas decisiones de su exmarido, Mauro Icardi, de taparse su nombre y confirmar su romance con la China Suárez. Sin embargo, se espera que en las próximas horas la empresaria haga alguna mención al respecto.

MVB