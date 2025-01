La China Suárez y Mauro Icardi son tendencia en todas las redes sociales, todos hablan de ellos y están a la expectativa de lo que podrían continuar subiendo ya que confirmaron su relación públicamente, tras varias pruebas y pistas que vienen dando desde hace semanas con coincidencias y también informaciones que iban apareciendo tanto de los medios, periodistas y especialista en farándula. En este contexto, Wanda Nara aprovechó el revuelo y las visitas que tuvo en su perfil para promocionar una serie de descuentos en la página web del emprendimiento personal estético que tiene desde hace tiempo.

Si bien el affaire que habían mantenido la actriz y el jugador profesional del Galatasaray de Turquía fue en 2021, la exconductora de "Bake Off Famosos" continuó con ese hecho muy presente e influyó durante los siguientes tres años en los que intentó recomponer la pareja con el padre de sus dos hijas. Cuando aún se mantenían en un matrimonio, la ex de L-Gante le indicó a la Inteligencia Artificial que creara cómo sería un descendiente varón proveniente de ella y el progenitor de sus sucesoras y se llevó una sorpresa debido a que el resultado arrojó un parecido físico a Amancio Vicuña, heredero de la ex "Casi Ángeles" y Benjamín Vicuña.

Wanda Nara, China Suárez y Mauro Icardi.

Wanda Nara y su consulta de cómo sería un hijo varón con Mauro Icardi, nuevo novio de la China Suárez

Wanda Nara posee cinco hijos, de los cuales están tres varones que comparte con Maxi López y dos mujeres que tiene en común con Mauro Icardi. Al momento de todavía estar en un vínculo amoroso con el futbolista y con el auge de la Inteligencia Artificial, la curiosidad se hizo presente en la modelo y tomó la decisión de preguntar cómo sería un bebé con los genes de ambos, algo que terminó generando un gran asombro en los fanáticos que no tardaron en realizar comparaciones con el Amancio Vicuña, niño tiene como padres a la China Suárez y Benjamín Vicuña.

En la imagen se puede observar que del lado izquierdo es hipotético pequeño que sería hijo de la empresaria y su expareja, mientras que en la derecha es una imagen posteada por la actriz en su cuenta verificada de Instagram recientemente.

El hijo varón que la IA le creó a Wanda Nara con Mauro Icardi y Amancio Vicuña, hijo de la China Suárez y Benjamín Vicuña.

De esta manera, podría decirse que Wanda Nara tenía en mente una idea y terminó llevándose como resultado de la Inteligencia Artificial lo que podría ser un hijo que la China Suárez también podría tener con Mauro Icardi. Hasta el momento lo cierto es que deportista y la actriz están en una relación, mientras que la ex de Maxi López se encuentra soltera tras la desvinculación amorosa de L-Gante.

BL