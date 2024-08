Marley es noticia desde el martes 27 de agosto por la denuncia que realizó Adrián Alfredo Molina contra él, por presunta corrupción de menores.

Marley fue denunciado por presunta corrupción de menores

Alejandro "Marley" Wiebe nunca habló de su vida privada ni de su sexualidad, pero como la denuncia es de público conocimiento, el conductor decidió romper el silencio sobre esos temas y, también, habló de su relación amorosa con Rocío Marengo.

Marley contó detalles de su relación con Rocío Marengo

El día que salió la denuncia, Marley le respondió un mensaje a Ángel De Brito, mientras estaba en vivo en su programa LAM, donde habló por primera vez y dijo que el denunciante estaba diciendo todas falsedades.

Al día siguiente, de que se hizo pública la denuncia en el noticiero de América TV, Marley habló en el Noticiero de la Gente de Telefé. Y, al mismo tiempo, Adrián Alfredo Molina dio una nota al programa 'Intrusos'. Ese mismo día, a la noche, el conductor de Survivor, Expedición Robinson le dio un móvil a LAM, donde habló por primera vez de su homosexualidad y contó detalles que no se sabían de su relación con Marengo.

El denunciante Adrián Alfredo Molina habló en el programa Intrusos

Así es la cronología del romance entre Marley y Rocío Marengo

Rocío Marengo y Marley tuvieron un vínculo amoroso

Después de relatar cómo fueron los hechos y aclarar su parte de la historia, Marley contó cómo fue que se terminó el vínculo con el denunciante, Adrián Alfredo Molina. "Terminó porque yo no estaba seguro de lo que quería. Sinceramente, te voy a contar una infidencia o no sé, de inmadurez mía, quizás. Yo estaba muy inseguro con el tema, entonces yo digo 'quiero ver de salir con una chica' y salí con una chica después de él", comenzó explicando el conductor.

El noviazgo de Marley y Rocío Marengo

Cuando Marley saltó con el tema de sus relaciones con mujeres, Ángel De Brito le preguntó si ese vínculo fue con una chica desconocida ya que el denunciante nombra a Rocío Marengo y Carolina Peleritti.

Respecto a la consulta de Ángel, Marley comentó: "¿Carolina Peleritti? No, ni la conozco, me la habré cruzado en un pasillo. Marengo sí, pero eso fue también parte de mis intentos de tratar de ir por el carril que tenía que ir". Luego el conductor agregó: "Ahí salí un tiempito con una chica, pero no era conocida. Y ahí es donde él me dice 'prendo la tele y te veo. Me quiero ir a Estados Unidos'".

Rocío Marengo y Marley en los años de su noviazgo

Al día de hoy, Rocío Marengo y Marley tienen una excelente relación. En el año 2020, la modelo fue invitada por su expareja a un viaje para el programa 'Por el Mundo' y, en ese viaje, tanto Marengo como Marley bromeaban con su noviazgo frente a las cámaras.

C.S.