Luego de conocerse la denuncia que Adrián Alfredo Molina realizó contra Alejandro “Marley” Wiebe por corrupción de menores, este jueves se difundió una nueva demanda contra el conductor; en este caso, por abuso sexual. El demandante relató ante la Justicia una situación puntual en la que tuvo un encuentro con el denunciado. Como Molina, pide el Juicio por la verdad.

La nueva demanda contra Marley

Este jueves, en Socios del espectáculo (eltrece) informaron sobre la nueva denuncia que recae sobre Marley. Se trata de la segunda, de los últimos días. En este caso, no se difundió el nombre del demandando, tal como lo requirió. No obstante, se difundió que se trata de un hombre que tiene el mismo representante legal que Adrián Alfredo Molina, Martín Apolo.

"En el año 2008 fui víctima de abuso sexual por parte de Alejandro Wiebe (conocido artísticamente como Marley), lo cual me llevó años en comprender lo que me había sucedido, años en entender lo que había sido abuso sexual, años procesar el daño psicológico que me causo", indica el denunciante.

En su relato ante la Justicia, indica que para ese año indicado vivía en Paraná, Entre Ríos, y era pianista. "Deseaba que mi carrera artística despegara y es por ello que contactaba a varios periodistas, diarios, revistas, conductores de televisión, local, provincial y nacional para presentarme. Tenía una sólida carrera internacional y presentaba grandes cualidades musicales. Quería darme a conocer", señaló el demandante, cuestión que lo llevo a contactarse con Marley mediante la red social Facebook, según lo leído por Rodrigo Lusich en Socios del espectáculo.

Una vez que comenzaron con ese contacto y tuvieron diversas charlas, el denunciante indica que recibió una invitación por parte del conductor para que viaje hacia Buenos Aires, para tener un encuentro, lo cual se efectivizó. "Llegamos a su casa y al ingresar recuerdo que había un gran living con un sillón en forma de L, bastante grande y había un televisor que defino como el televisor más grande que había visto en mi vida", detalló sobre la presunta casa del conductor donde se realizó el encuentro que denuncia.

Asimismo, aseguro que sus recuerdos son "borrosos o vagos", no obstante indica que luego se trasladaron a la habitación del conductor y allí ocurrió el hecho de abuso que puntualiza y por la cual se presentó ante la Justicia. "Me sentía superincómodo y nervioso, no podía hablar", indicó. Ese fue el único encuentro que mantuvieron, según su relato, y si bien el denunciante indica que sabe que el hecho prescribió, quiere que se sepa la verdad. Hasta el momento, el conductor no realizó un descargo al respecto, como lo hizo al momento que se conoció la primera denuncia.