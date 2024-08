En medio del escándalo por las denuncias de abuso que pesan sobre Marley, ahora todas las miradas están puestas sobre Telefe y las medidas que tomará con respecto a la situación de quien es uno de sus conductores estrellas.

Esta no es la primera vez que el canal enfrenta una situación tan compleja, hace poco tiempo atrás, debieron tomar decisiones sobre la figura de Jey Mammón tras las denuncias por abuso sexual que salieron.

Recordemos que la polémica estalló cuando Lucas Benvenuto acusó públicamente al conductor de haber cometido un presunto abuso sexual cuando este era menor de edad. En medio de la ola mediática, el canal decidió suspender el contrato de Mammón, sumando así un nuevo capítulo a la trama.

El accionar de Telefe ante las denuncias

Al momento de las denuncias en su contra y tras haber hablado públicamente, Jey Mammón se refugió en Madrid, aunque luego sorprendió a todos al regresar a la Argentina. Su llegada generó una ola de especulaciones acerca de su futuro tanto en lo personal como en lo profesional. “Lo más importante para mí es que quede claro que es un hecho que no sucedió. Iré hasta las últimas consecuencias. A dónde más voy a volver si no es Argentina. Ahora me voy a mi casa”, declaró en aquel entonces.

Sin embargo, su situación laboral llegó a su fin con Telefe. Aunque Jey en ese momento aseguró que "hasta fin de año estoy en Telefe", lo cierto es que el canal ya había tomado una decisión determinante al apartarlo de la conducción de "La Peña de Morfi", uno de los programas insignia de la señal.

Pero el impacto no terminó ahí, ya que Telefe también eliminó toda presencia de Jey en su estrategia digital. En la página oficial del canal, el programa "La Peña de Morfi" dejó de estar en la lista de shows destacados, a pesar de que el ciclo siguió al aire con la conducción temporal de Georgina Barbarossa.

Telefe, alineado con sus valores familiares y su perfil de programación, optó por "tapar" todo lo relacionado con el conductor, situación que repetiría con Marley, quien actualmente estaba al frente de Survivor.

VO