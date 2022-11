Cuál era la cábala de Sergio Goycochea en la selección

Sergio Goycochea fue, sin dudas, una de las figuras de aquel recordado Mundial Italia '90, que tuvo a la Selección Nacional como subcampeona. El ex arquero, que fue reconocido por su participación en la tanda de penales frente a Yugoslavia, hoy se encuentra en Qatar 2022 cubriendo el mundial para la Televisión Pública y también participa de otros programas. En uno de ellos, en A la Barbarrosa por Telefé, el ahora conductor, confesó que cosas hacía en sus años como arquero antes de cada partido.

En el ciclo conducido por Georgina Barbarrosa, la periodista Noe Antonelli se encuentra en Qatar para hacer las coberturas desde aquél país para el programa. Hace unas horas, Antonelli tuvo a Goycochea como invitado del móvil. El ex jugador y la conductora conversaron sobre el partido de Argentina frente a México, en el que el combinado nacional venció 2 a 0. "Me parece que jugamos horrible en el primer tiempo" comentó Georgina y Goyco le respondió "No, no jugamos bien y no es lo mismo".

Sergio Goycochea y Noe Antonelli desde Qatar para A la Barbarrosa

Sobre su experiencia mundialista y vistiendo los colores de la selección, desde el estudio le preguntaron a Goyco si él tenía alguna cábala o costumbre particular. "No tengo, tengo costumbres" respondió el ahora comentarista, pero Georgina no se quedó contenta y le recordó: "¿Seguís haciendo 'pipí'?" en referencia al gesto que hacía Goyco dentro de la cancha antes de cada partido.

"¡Nooo! No puedo porque la FIFA está mucho más controladora" contestó Sergio Goycochea con una sonrisa y explicó que es lo que hacía antes de comenzar cada partido. "Yo hacía mis necesidades, 'pipí', antes de atajar los penales y me resultó favorablemente" continuó Goyco con su explicación y cerró la anécdota explicando cómo hacía para que las cámaras no capten ese momento: "Lo primero que hacía era observar dónde estaban las cámaras porque si la cámara está delante mío no lo podía hacer".