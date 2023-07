Nacho Castañares fue el segundo finalista de Gran Hermano 2022 y se consagró entre lo más queridos. Dentro de la casa se conoció con Lucila Villar, más conocida como ‘’La Tora’’, con el paso del tiempo formaron un vínculo amoroso que hasta el momento mantienen y que se hizo más fuerte.

Actualmente ambos trabajan juntos frente a la conducción, en su programa de streaming ‘’Fuera de joda’’, junto a Daniela Celis y Julieta Poggio, además de que el pasado fin de semana el grupo de cuatro, estuvieron presentes en los Premios Martín Fierro 2023 y GH se llevó la estatuilla de oro, motivo por el cual festejaron hasta altas horas de la madrugada y que se convirtió sin duda, en una noche inolvidable.

Marcos Ginocchio, Nacho y La Tora en la fiesta privada de los Martín Fierro

En diálogo para el medio Pronto, Nacho fue entrevistado por el periodista Nico Peralta y abrió su corazón, al brindar detalles sobre su noviazgo y cómo se encuentran hoy, entre otros datos de su intimidad como pareja.

"Con Lu estamos muy bien, por suerte, compartimos mucho y disfrutamos de estar juntos, pero a la vez cada uno tiene su espacio y eso es necesario en una pareja’’, empezó diciendo el joven y continuó: ‘’No convivimos, ella tiene su casa, yo tengo la mía y nos vemos mucho pero cada cual en su casa. A parte, al trabajar juntos en Fuera de joda, sí o sí nos vemos todos los días. Pero cada uno tiene su espacio y nos respetamos un montón", detalló sobre su relación con La Tora.

Lucila La Tora y Nacho Castañares

Luego, el periodista le consultó si se imaginaba que llevaría un amor del reality show: ‘’La verdad que no, pero estoy muy contento porque es una compañía muy importante, realmente ella es un amor y tener alguien que te cuide y te valore así, es muy importante’’. Por otro lado, Nacho hizo hincapié en la diferencia de edad, ya que eso dio de qué hablar entre los fanáticos en redes: ‘’Ella tiene ocho años más que yo, pero eso no modifica nada, no se nota porque los dos somos muy maduros, entendemos nuestros momentos y no hay problemas por la diferencia de edad’’, expresó.

¿Cuál es el apodo que usa Nacho Castañares para Lucila La Tora?

Finalmente, Nico Peralta indagó en la personalidad de cada uno y Nacho reveló cuál es el apodo que usa en la intimidad para su novia: ‘’No me siento tan niño como capaz puede parecer de afuera. Lu tiene un lado tierno y amoroso que realmente me sorprende, a veces, le digo: “Vos no sos más Tora, sos Baby Lu”. Tiene ese costado recontra tierno, de compañera total y súper amorosa que la gente no conoce’’, respondió Nacho Castañares sobre La Tora.

D.M