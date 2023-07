Marcos Ginocchio, Nacho y La Tora en la fiesta privada de los Martín Fierro

La noche del Martín Fierro 2023 dejó momentos inolvidables y mucha emoción, pero la verdadera fiesta continuó después de la gala en el exclusivo Chana Club de Puerto Madero. Allí, se reunieron los exparticipantes de Gran Hermano 2022 para celebrar y disfrutar de una noche llena de diversión. Uno de los más cotizados fue el ganador, Marcos Ginocchio.

Las fotos exclusivas capturaron a algunos de los ex Gran Hermano más queridos por el público. Entre ellos se encontraban El Conejo, Thiago, Nacho, La Tora, Romina, Julieta y Daniela, entre otros. Todos ellos derrocharon estilo y alegría, luciendo looks deslumbrantes que reflejaban su personalidad única.

PH: Carlos Cervetto | Marcos, Nacho y La Tora.

PH: Carlos Cervetto | Marcos, Nacho y Thiago.

PH: Carlos Cervetto | Marcos Ginocchio.

PH: Carlos Cervetto | Romina Uhrig.

PH: Carlos Cervetto | El Conejo.

PH: Carlos Cervetto | Thiago.

Otros famosos de Gran Hermano que acompañaron a Marcos Ginocchio

Pero no solo los ex participantes de Gran Hermano estuvieron presentes en esta fiesta post gala. También se unieron algunos de los panelistas y referentes del programa, como Sol Pérez, Diego Poggio y Juariu. Estos destacados profesionales del medio no quisieron perderse la oportunidad de celebrar el triunfo de Gran Hermano, que se llevó el prestigioso premio Martín Fierro de Oro.

Las fotos muestran sonrisas y abrazos, momentos de camaradería y felicidad compartida. Fue una noche inolvidable para todos los presentes, que disfrutaron de la música, la buena compañía y la energía contagiosa que caracteriza a los protagonistas de Gran Hermano.

PH: Carlos Cervetto | Sol Pérez.

PH: Carlos Cervetto | Diego Poggio.

PH: Carlos Cervetto | Juariu y Sol Pérez.

La fiesta post gala Martín Fierro 2023 reunió a los ex participantes de Gran Hermano en Chana Club de Puerto Madero. Las fotos exclusivas capturaron la diversión y el estilo de estos carismáticos personajes, como Marcos Ginocchio, La Tora, Nacho, Thiago, entre otros más, mientras celebraban el éxito de su programa. Además, la presencia de reconocidos panelistas y referentes del medio agregó aún más brillo a esta noche llena de alegría y camaradería.