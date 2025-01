Marcelo Tinelli estrenó hace pocos días “Los Tinelli”, un reality de su vida en familia, en el que aparecen sus hijos y su primo Luciano, “El Tirri”. Con motivo de ese estreno, el conductor habló junto a Juanita Tinelli, su cuarta hija y segunda con Paula Robles, sobre cómo es su vínculo padre e hija y las dificultades que conlleva.

“Chelo” y “Pebe”, siempre compartieron una relación muy cercana, sin embargo los cruces siempre existen y más con una hija que está saliendo de la adolescencia.

Marcelo y Juanita Tinelli

Cuál es el motivo por el que Marcelo y Juanita Tinelli mantienen un vínculo tenso

El estreno de “Los Tinelli” mostró que la familia de Marcelo y Juanita Tinelli realmente es perfecta para un reality. Entre risas y afecto, también hay cruces que las hijas mayores, Candelaria, Micaela y Juana, viven con su padre respecto a las decisiones que todos toman en un entorno de convivencia.

En un evento, días antes de la presentación y estreno oficial del reality, padre e hija hablaron sobre cómo es su vínculo y cómo logran llevarlo de la mejor manera. Si bien Juanita estuvo durante casi un año viviendo en París por la carrera que eligió, modelo, ahora tiene una cercanía a Marcelo que sus hermanas mayores no.

Mientras que Mica “Tuta” Tinelli vive un poco en Argentina y otro poco en el país al que pertenece el club en el que juega su novio, Cande “Lelé” Tinelli se dedica a su emprendimiento, Madness, y acompaña a su esposo, Coti Sorokin, en sus shows. Por lo que, por el momento, es Juanita quien convive mayor parte del tiempo con su padre.

“Hay como una pica entre nosotros dos justo. Él me dice 'clavadista', como que yo lo dejo clavado y no aparezco, cuando en realidad es una relación de a dos y algo un poco recíproco”, sostuvo la modelo hija del conductor y de Paula Robles.

De hecho, en el reality show se puede ver como Juanita disfruta de su tiempo a solas y por momentos evita compromisos en los que no siente que pueda darlo todo.

Según confirmaron sus hermanas, la razón del tenso vínculo entre Marcelo y Juanita es la cercanía que comparten. “En realidad ellos tienen estas idas y vueltas porque comparten más tiempo”, expresó Micaela.

Sin embargo, la modelo que hoy desfila en las grandes pasarelas del mundo, aseguró que “estoy muy feliz con la familia que tengo y con el papá que me tocó. Es un gran ejemplo en un montón de sentidos”.

Además, habló sobre cómo la exposición que tienen siendo hijos de Marcelo Tinelli los afectó, y sostuvo que “siempre estuvo, la viví y la sentí a medida que fui creciendo y que fueron pasando ciertas cosas en mi vida”. “Hubo momentos de decir wow, realmente hay muchos ojos puestos en nosotros. Hoy en día no me afecta, pero, siendo más chica, me ha llegado a afectar mucho porque era como que no entendía... Después te acostumbrás”, aseguró.

Padre e hija

Marcelo Tinelli se muestra como el padre más orgulloso del país hablando de sus herederos en el reality, y muestra que con Juanita Tinelli existen tensiones o cruces pero el amor todo lo puede.

MVB