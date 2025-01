Hace algunos meses, Marcelo Tinelli viene siendo tema de hablar por los distintos problemas económicos que está atravesando. Varias cuestiones financieras que giran entorno a su productora, a la relación que mantiene con América y de distintas deudas que vienen de años anteriores, algunos por su paso como presidente de San Lorenzo. A pesar de no ser su estilo, en esta ocasión el conductor decidió romper el silencio y comentar todo lo que está viviendo.

Marcelo Tinelli

La verdad sobre la crisis económica de Marcelo Tinelli

En los últimos días Marcelo Tinelli contó toda la verdad de la crisis económica que lo rodea desde hace algunos años. Desde su paso por San Lorenzo, hasta problemas con su productora, el conductor se animó a contar todo en una entrevista para Radio Rivadavia, mientras sigue disfrutando de sus vacaciones por Uruguay

Durante el domingo, el empresario fue entrevistado por Pablo Montagna en una profunda charla para su programa radial. Desde los problemas económicos, pasando por diferentes temas relacionados a su familia y sus próximos proyectos laborales. Pero uno de los puntos más fuertes giró por sus complicaciones con las deudas.

Marcelo Tinelli

Mientras empezaba a contar del reality que grabó junto con sus hijas y su primo “El Tirri”, hablando principalmente de su casa en Punta del Este donde se centró gran parte del programa, el periodista deportivo desmintió los rumores sobre que su propiedad esté en venta: “La casa no está en venta, es algo que quiero desmentir. No tengo ningún problema económico ni financiero. Sé de dónde viene la información, quién la hizo, todo, no me gusta andar diciendo quien”.

En este sentido el productor arremetió con toda, sin dar nombres, que existe toda una movida por detrás de él: “Creo que tiene que ver con cosas de alguien que por ahí se ensaña con cosas que tiene la vida. Periodistas que por ahí están devolviendo cosas que creen que uno ha hecho en el aire o siendo gerente de un canal con respecto a uno de sus familiares, entonces a partir de ahí pone algo que no es así”.

Marcelo además agregó que muchos de sus problemas de estabilidad financiera se sobredimensionaron: “Nadie está exento de los problemas económicos y financieros que está atravesando la Argentina. Si los problemas lógicos que tiene un productor, porque los tenemos todos. Mi empresa puede tardar en pagar el aguinaldo, muchas empresas pueden hacerlo, pero no va a salir como sale en cualquier lado que Tinelli no pagó tal cosa. Todos tienen deudas, refinancian cosas, y nadie está exento”.

“Yo podría haber salido a hablar en las redes o mismo en el canal (América) pero no me gusta salir a desmentir cosas que no son verdaderas. Poero no me gusta”, prosiguió explicando en animador, que también hizo una declaración de su paso por la dirigencia de San Lorenzo que dejó cierta polémica.

Marcelo Tinelli

“Yo doné mucho dinero a San Lorenzo y nunca fue reconocido públicamente”, prosiguió el empresario de su paso por el Ciclón, además agregó que se acostumbró a las críticas y que la gente no se interiorice por ciertas cuestiones. “Deudas personales no tengo. Sí tengo esta situación que tengo que arreglar con San Lorenzo que corresponde que lo pague el club, salir de esas garantías, algo que estoy hablando con los dirigentes actuales. Lo mío es todo claro y público”, expresó para dar por finalizada su entrevista.

De esta forma, Marcelo Tinelli buscó darle fin, una vez por todas, a todos los rumores que lo seguían entorno a una profunda crisis económica. Además se dio el tiempo de desmentir, a través de esta entrevista, que la casa que posee en Punta del Este se encuentre en venta, es allí donde está pasando sus vacaciones.

VDV