La actriz española Ana Obregón generó una verdadera revolución cuando confirmó que fue mamá y abuela al mismo tiempo.

La artista contó que su pequeña Ana Sandra, es hija del fallecido Aless Lequio, y que fue gestada mediante vientre subrogado por un deseo de su hijo antes de morir.

Ana Obregón y Ana Sandra.

"Esta niña no es mi hija, sino mi nieta. Es hija de Aless y cuando crezca le contaré que su padre fue un héroe, para que sepa quién es", contó Ana Obregón ante la conmoción que generó esta noticia.

El origen real de Ana Sandra, la hija de Ana Obregón

Después de la conmoción por esta noticia, salió a la luz que la pequeña Ana Sandra tiene orígenes que la vinculan a la realeza.

Tal como informó revista Vanitatis, el abuelo de la niña, Alessandro Lequio, era bisnieto de Victoria Eugenia de Battenberg, consorte de Alfonso XIII. Victoria fue reina de España gracias a su matrimonio pero ella también fue nieta de la reina Victoria de Reino Unido, única hija de Beatriz y Enrique de Battenberg.

Infanta Beatriz, bisabuela de Ana Sandra.

La madre de Alessandro Lequio, bisabuela de Ana Sandra, Alessandra Torlonia y Borbón, era hija de la infanta Beatriz y Alessandro Torlonia. Beatriz era la tercera de los hijos que tuvieron Victoria Eugenia y Alfonso XIII, hermana de don Juan, infante de España, conde de Barcelona y padre de don Juan Carlos I, Rey emérito.

Quién es Ana Obregón, mamá y abuela a la vez

Ana Obregón es modelo, actriz y se graduó en Ciencias Biológicas en 1990. Su primera vez en la TV fue en 1986, en la serie El Equipo A. Luego, siguió con su carrera televisiva en A las once en casa (1998) o en el programa ¿Qué apostamos? y Ana y los 7 (2002), donde representó a una stripper que comienza a trabajar como niñera de los siete hijos de un banquero.

Ana Obregón

En 2005 fue vinculada a David Beckham, cuando jugaba en Real Madrid, aunque este amorío no fue confirmado por él. Sin embargo, ella da por hecho que los encuentros existieron. “Los besos de Beckham son maravillosos. Fíjate, si hace años y todavía me acuerdo” , disparó en una antigua entrevista.

Ana Obregón y Aless.

En 2007 también trascendió un supuesto romance de Ana Obregón con Diego Maradona, que ella calificó como una amistad. “Es verdad que me mandaba flores cuando jugaba en España, no sé en qué equipo. Me las enviaba a casa de mis padres, porque yo vivía con ellos”, contó.