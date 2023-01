La Music Sessions #53 de Bizarrap con Shakira sigue sumando reproducciones en todo el mundo. Hace pocas horas el productor argentino celebró en sus redes sociales los 200 millones de reproducciones, mientras que, en la casa de la colombiana, los fanáticos no dejan de congregarse para mostrarle su apoyo.

En su última propuesta musical la intérprete de “Inevitable” le dedica duras frases a su ex pareja, Gerard Piqué, quién le fue infiel con una joven de 23 años, llamada Clara Chía Martí. Shakira, no perdonó al jugador del Barcelona y se desahogó en una polémica canción, con oraciones escandalosas como: “Cambiaste un Rólex por un Casio, un Ferrari por un Twingo” y “Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”.

Shakira y su buzo.

Precisamente esta última frase ha sido repetida por millones de personas, convirtiéndose en toda una filosofía. Además, en medio de las burlas que Gerard Piqué le hacía a la canción para intentar contrarrestar el impacto a su carrera como empresario, Shakira marcó tendencia y cuando salió a saludar en el balcón de su casa a sus seguidores, lo hizo usando un buzo muy llamativo.

El buzo de color beige claro tenía estampada con letras negras la frase: “Las mujeres no lloran, las mujeres facturan”, un detalle no menor y que se volvió viral en las redes sociales. Sin embargo, la mala noticia es que aún este producto no está disponible en la página oficial de Shakira. Pero, es importante destacar que la mayoría de los buzos de la marca de la colombiana rondan entre los 60 y 65 euros, por lo que lo más probable, ese sea el costo apenas salga al mercado.

