En medio de los rumores de separación entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa, el conductor sigue instalado en Uruguay disfrutando de su casa y de algunas semanas de vacaciones, esperando el estreno de “Los Tinelli”. Con un comienzo de año complicado, Marcelo visitó a un reconocido médico que practica medicina alternativa para mejorar su calidad de vida.

El mediático y el profesional se mostraron juntos en una tarde practicando grounding y hablando del uso del teléfono para lograr escuchar al cuerpo mediante la toma de decisiones conscientes.

Cuál es el radical cambio de vida que empezó Marcelo Tinelli

Marcelo Tinelli inició un 2025 con sentimientos encontrados; por un lado espera el estreno del reality de su vida, “Los Tinelli”, y por otro enfrenta la posible ruptura con su pareja, Milett Figueroa. Para calmar la ansiedad de un nuevo comienzo y estrenos, el conductor eligió un camino alternativo de la medicina.

Marcelo se mostró junto a Matías Albizzati, deportólogo y médico que busca optimizar el cuerpo y sus funciones biológicas a través de prácticas naturales como el grounding y el limitar el uso del teléfono celular.

Mediante una publicación en su cuenta de Instagram, el profesional compartió una serie de fotos con el padre de Lolo y un gran texto felicitándolo por los grandes cambios que logró conseguir.

“Compartir tiempo de calidad con Marcelo, es una oportunidad para entenderlo en profundidad. Me contó que está practicando grounding y limitando el uso del teléfono, lo que refleja cómo está tomando decisiones conscientes para escuchar lo que su cuerpo realmente necesita”, escribió Albizzati.

Además agregó: “Cuanto más conozco a una persona, más comprendo qué le falta a su bioquímica para sincronizarse y equilibrarse. Observar sus hábitos y conducta permite identificar con mayor claridad los nutrientes y cambios que pueden potenciar su bienestar”.

“Acompañar a Marcelo en este proceso de transformación me recuerda que la salud no es un destino, sino un recorrido personal lleno de aprendizajes y descubrimientos”, expresó. Además, finalizó con una felicitación a la ex pareja de Guillermina Valdés por los cambios que viene logrando. “¿Vos crees que pequeños pasos constantes son la clave para alcanzar objetivos?”, preguntó y dejó una encuesta para sus seguidores.

Qué es el grounding, la actividad que practica Marcelo Tinelli

El grounding, también conocido como earthing, es una práctica que consiste en poner la piel, especialmente los pies, en contacto con la tierra y el pasto para absorber su energía. Grounding se traduce como “toma de tierra”, que es el ejercicio literal que se realiza para poder conectar con la naturaleza y con uno mismo.

Se cree que esta alternativa a la medicina tradicional tiene muchos beneficios para la salud como aliviar inflamaciones, mejorar la calidad de sueño, reducir dolores musculares, mejorar el estado de ánimo y aumentar el nivel de energía de quien lo lleva a cabo.

También ayuda a normalizar la secreción de cortisol, que es la hormona del estrés, mejorar los niveles de tensión arterial y fortalecer el sistema inmune. Se recomienda, además, para evitar lesiones, realizar la práctica de manera progresiva y tener cuidado con la generación de heridas por los territorios que se caminan o la infección por algunos hongos. Los tiempos recomendados para llevar a cabo esta práctica terapéutica y obtener los beneficios son 30 minutos cada día.

Marcelo Tinelli lleva a cabo un cambio radical en su vida en busca de reconectar con su espíritu y acercarse a la naturaleza a través de prácticas terapéuticas, para lograr calmar la ansiedad y superar los desencuentros con su pareja Milett Figueroa.

