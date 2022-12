Camilo y Evaluna Montaner son una de las parejas más famosas de las redes sociales y ambos tienen más de 20 millones de seguidores.

Desde el nacimiento de Ìndigo el matrimonio aumentó la popularidad y sus fans esperan ansiosos que muestren la carita de la bebé.

Pero mientras esto sucede, el clan Montaner es parte de un nuevo reality de Disney Plus donde también cuentan detalles de su vida como familia. Acostumbrados a moverse en clan fue el mayor de los hermanos, Ricky, quien reveló un detalle desconocido de la famosa pareja.

Evaluna y Camilo.

Al parecer, Evaluna y Camilo tienen un defecto que podría complicar la convivencia y es que son "acumuladores" . Según el músico, la guardan cosas que ya no usan o que no necesitan, pero que no quieren tirar.

Los Montaner son parte de un especial reality en Disney Plus.

Evaluna y Camilo: así fue la primera Navidad junto a Ìndigo

Evaluna y Camilo celebraron su primera Navidad junto a Índigo y compartieron una tierna imagen con la pequeña de 8 meses.

La pareja disfrutó de la Nochebuena en Filadelfia con el resto de la familia Montaner y no quisieron pasar por alto este especial momento con su niña. "Primera Navidad con seis medias", escribió Evaluna quien mostró el tierno video en el que se ve junto a Camilo e Índigo con soquetes especiales para Nochebuena.