Javier Milei sorprendió a todo el país y a parte de la élite política luego de ser el más votado durante las elecciones PASO 2023, el pasado domingo 13 de agosto. Sin embargo, lo que nadie veía venir era la noticia que se reveló en la jornada de este lunes, en la que se afirmó que estaría de novio con nada más y nada menos que con Fátima Flórez.

La información fue primicia de Marina Calabró en "Lanata sin filtro" de Radio Mitre y luego, en horas de la tarde, Guido Záffora en "Intrusos" de América TV, entregó más detalles de esta bomba, incluso, desclasificó una conversación vía WhatsApp que sostuvo con el candidato presidencial de La Libertad Avanza.

En dicho chat, Javier Milei le señaló que se conoció con Fátima Flórez en la noche que ambos estuvieron en el programa de Mirtha Legrand. En ese momento, él estaba comprometido y ella también. No obstante, después comenzaron a verse y comenzaron su romance. Tienen más de 45 días de relación y aunque algunos periodistas afirman que es solo una estrategia electoral del también diputado, tanto el presidenciable y la actriz expresan estar "muy felices" juntos.

Pero, detrás de Fátima Flórez hay un dato muy curioso del que poco se ha hablado. Y es que precisamente, el nombre por el que se le conoce no es el verdadero, al contrario es solo por uso artístico.

El verdadero nombre de Fátima Flórez, la novia de Javier Milei

Su verdadero nombre es María Eugenia, pero el "Fátima" la acompaña desde su época artística en Perú. Antes de ser famosa en la Argentina, la imitadora trabajó fuertemente en el país inca en donde también se dio a conocer. En una entrevista con Jey Mammón, en el programa "Estelita en casa" de América TV, explicó el comienzo de su apodo artístico y por qué no usa su nombre de pila.

"Bueno, pero como hace tanto que tengo el Fátima que ya soy Fátima. Mi mamá, toda mi familia me dicen Fátima, y ya me quedó. Todo el mundo me conoce así, aunque mi nombre original también me encanta", dijo en esa oportunidad. Después, explicó cómo surgió, develando que fue Norberto, su pareja de ese entonces, quien la bautizó.

Javier Milei - Fátima Florez.

"Mi marido, Norberto, ni bien me conoció, me dijo… digamos que nació eso. ¿Viste esas cosas mágicas que no las podés explicar? Si me decís cómo nació, no sé cómo fue, pero yo de un día para el otro… un día me fui a acostar con mi nombre, y al día siguiente tenía otro", aseveró Fátima Flórez.

AM