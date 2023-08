Javier Milei, reconocido economista y candidato a la Presidencia por el partido La Libertad Avanza, es el protagonista de un video que se filtró en las últimas horas. En las imágenes, se puede ver a Milei en actitud romántica y apasionada junto a una mujer.

En el video, se los ve compartiendo cariñosos momentos y gestos de afecto, lo que ha desatado una ola de comentarios y especulaciones en las redes.

Quién es la mujer a la que se ve a los besos con Javier Milei

La identidad de la mujer en el video ha sido rápidamente confirmada como Daniela Mori, quien es conocida por su talento en la música y su aparición en diversos escenarios artísticos.

El video y las especulaciones resultantes han generado una mezcla de reacciones en las redes sociales, desde sorpresa hasta apoyo inquebrantable. Mientras algunos celebran la posibilidad de que una relación se haya reavivado, otros se cuestionan cómo este episodio podría impactar en la imagen pública de Milei, especialmente en el contexto de su candidatura presidencial.

El video es un recorte de archivo que fue emitido en el programa Involucrados que salía por la pantalla de América.

Daniela y Javier Milei fueron pareja entre el 2018 y 2019. En su momento ella lo había definido como una persona “muy divertida” y hasta lo invitó a cantar en uno de sus shows. “Él es Milei, el hombre que me vuelve loca. Me come la boca y me libera el corazón. Un beso de él me hace vibrar. Cuando me toca, así me provoca”, dijo alguna vez.