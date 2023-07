Tras varios meses de haberse conocido la inesperada separación de Fátima Flórez y Norberto Marcos, una de las parejas más estables y queridas del mundo del teatro y del entretenimiento nacional, la actriz habló en LAM y con el llanto de por medio reveló su angustia y dolor, tanto así, que dejo que aún no lo asimila.

"No me gusta usar la palabra separación. Estamos viviendo en casas separadas pero estamos unidos por el amor, porque nos seguimos amando y nos seguimos queriendo”, comentó Fátima Flórez.

Norberto Marcos y Fátima Flórez.

“Seguimos trabajando juntos, pero a mí me hace mal porque yo estuve toda mi vida con él, entonces… Perdón, no quería esto”, remarçoó la actriz al hablar de su esposo.

“Me sacudió bastante”, declaró Fátima. La separación y la repercusión mediática fue algo que la superó, pues no estaba acostumbrada a este tipo de escándalos. “Me hizo bien viajar y cuando vuelvo a tocar el tema siento que no lo superé del todo. Me angustia todo el tema”. Fátima aseguró que está muy lejos de pensar en otra pareja, es algo que no se imagina.

La fuerte razón por la que no salió y enfrentó la prensa

En una emotiva charla con Ángel de Brito en LAM, la actriz y humorista reveló que pese a que estuvo trabajando arriba de los escenarios, no se atrevió a hablar con la prensa y no les respondió los mensajes a los periodista porque “necesitaba ese tiempo para ella”, pues el distanciamiento con Norberto Marcos es algo que aún no le cae.

“Decidí alejarme un poco, pero yo sentía que tenía que guardarme para mí. Esto es mío, lo tengo que resolver yo antes de hablar. Qué voy a hablar sí dentro de mí tengo un montón de emociones”, comentó la actriz.

Fátima Flórez remarcó que pese a los meses que han pasado aún le hace mal hablar de este distanciamiento con el amor de toda su vida. “Son muchos meses”, comentó sobre su separación y remarcó que con Norberto Marcos ha estado desde los 19 años. “Estoy todavía procesando todo esto”.

