Cuál fue la pregunta que hizo Benjamín Vicuña sobre Pampita antes de su cruce en un evento

Benjamín Vicuña y Pampita se cruzaron en el evento de una reconocida marca y demostraron que cualquier rispidez entre ellos quedó en el pasado.

La ex pareja se mostró súper simpática y hasta compartieron algunas charlas juntos. Lo cierto es que este reencuentro generó una serie de comentarios y fue Yanina Latorre la testigo exclusiva de esta reunión cumbre.

La "angelita" contó detalles de la intimidad del evento y se refirió a la frase que le habría dicho el actor chileno apenas ingresó al lugar. “Ella llegó muy temprano, ella es viva, se para en un lugar y no se mueve. Él llegó más tarde”, contó Yanina.

Lo cierto es que, la panelista de LAM aseguró que Benjamín Vicuña saludó cordialmente a ella y Diego Latorre y expresó sus nervios por ser parte de este evento. "Me dijo ‘¿Ya habrá llegado Carolina? ¡Qué nervios! Ahora todos van a estar encima nuestro’”, dijo Latorre sobre la charla con el ex de la China Suárez.

“Pero me dijo bien, porque ya sabe, o sea vos cobraste para eso pero cuando llegás ahí te da una fiaca”, agregó la periodista.

Pampita y Benjamín Vicuña, juntos en un evento.

Benjamín Vicuña habló de Pampita: "Nos juntamos todas las semanas"

Lejos de cualquier especulación, Benjamín Vicuña habló con la prensa en este evento y confesó cuál es su vínculo con Pampita.

“Nos juntamos todas las semanas, en lo público y en lo privado, pero este tipo de cosas van a pasar porque es lo normal, lo natural”, dijo en Intrusos.

"Quitándole el dramatismo, creo que está bueno que se den este tipo de situaciones por trabajo, porque no hay nada malo y estar bueno tener relaciones sanas”, siguió el actor, que explicó: “No tengo una persona en mi vida con la que no me pueda cruzar en un evento", agregó.