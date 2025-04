Cuál es la reconocida distinción que recibió Natalia Denegri

Natalia Denegri vivió una de las noches más importantes de su vida. Y es que el 3 de abril, en una ceremonia llena de glamour y emoción, la periodista, productora, empresaria gastronómica y filántropa argentina fue premiada en la American Patriots Gala, celebrada en Mar-a-Lago, el lujoso complejo donde reside el presidente Donald Trump, en Palm Beach, Florida.

Las postales de la gala, que fue organizada por Make America Clean Again (MACA) y We Fund the Blue y reunió a personalidades de la política, el activismo y el entretenimiento, para celebrar los esfuerzos de individuos comprometidos con los valores de libertad, justicia y solidaridad, forman parte de la última edición impresa de CARAS.

Denegri fue premiada por su liderazgo extraordinario en los medios de comunicación y la defensa humanitaria.

La ceremonia, llena de grandes personalidades, comenzó alrededor de las 6 de la tarde en los impresionantes jardines de Mar-a- Lago. Allí, Natalia pudo charlar con algunas de las personalidades más influyentes de los Estados Unidos y de la comunidad internacional, entre ellas Kimberly Guilfoyle, embajadora de los EEUU en Grecia y nuera de Trump. También estuvo presente la secretaria de Seguridad del Estado, Kristi Noem, uno de los miembros de la Cámara de Representantes de EEUU Matt Gaetz y el presidente de la Argentina, Javier Milei, quien asistió junto a su hermana, Karina Milei y parte de su gabinete para ser distinguido.

Nata Denegri y la previa a su gran día

El día comenzó temprano para Natalia Denegri, algo que es habitual en ella. A las 5 de la mañana, ya estaba en pie para hacer ejercicio y mantenerse en forma. La energía y disciplina que la caracterizan se reflejan no solo en su carrera profesional, sino también en su estilo de vida.

Tras su jornada matutina, Natalia tuvo una reunión por zoom con sus socios de Baires Grill, la cadena de restaurantes de comida argentina en Esta dos Unidos, y luego se preparó para el evento con la ayuda de su equipo de estilistas. Lució un vestido de Rosita Hurtado.

Pero la ceremonia no solo se limitó a su premiación, Denegri fue designada por el servicio secreto para ser quien introdujera a Kristi Noem con el presidente de Argentina, Javier Milei, quien fue homenajeado con el “Lion of Liberty Award” por su labor en la defensa de la libertad económica y la prosperidad.

“Fue un honor para mí ser elegida para formar parte de ese encuentro tan importante y recibir al presidente de mi país, a quien admiro muchísimo”, expresó Natalia. Además de Milei, también fueron premiados Eduardo Verastegui, activista y productor de la película Sound of Freedom, quien lucha contra la trata de niños, y Donald Trump, quien recibió un reconocimiento por su dedicación a la restauración de los valores tradicionales.

Natalia junto a Kimberly Guilfoyle, embajadora de los EEUU en Grecia y nuera de Trump.

Natalia Denegri lleva más de 15 años en los Estados Unidos y ha dedicado su vida a ayudar a los más necesita dos, principalmente a niños de Latinoamérica y americanos, luchando contra el tráfico humano y otras problemáticas sociales. Su programa de televisión “Corazones Guerreros” ha sido un faro de esperanza para muchas familias y ha documentado, a través de Trinitus Pro ductions, historias impactantes de resiliencia, superación y lucha.

Natalia y el ministro de economía argentino, Luis Caputo.

Trump llegó minutos antes del final del evento para saludar a los organizadores y al público presente, pero, debido a cuestiones de seguridad, no pudo quedarse en el evento ni subir a retirar su premio.

Natalia tiene una gran relación con la familia Trump. Aunque es la primera vez que recibe un premio allí, Denegri ya es habitué en Mar-a-Lago debido a su estrecha relación con el partido republicano y la administración Trump. Esta relación comenzó durante la primera presidencia de Donald Trump, cuando ella fue reconocida por el Congreso de los Estados Unidos por su labor humanitaria durante los huracanes Irma y María, en los que ayudó a salvar a más de 300 ciudadanos americanos en Puerto Rico.

La productora y periodista posó posa en la mansión del presidente de EE.UU donde se realizó la gala.

Denegri también fue invitada a visitar la Casa Blanca y participó en numerosas acciones filantrópicas junto a varios miembros del partido republicano. La American Patriots Gala fue organizada por Make America Clean Again (MACA), presidida por John Rourke, veterano del ejército de EE. UU, y Glenn Parada, portavoz nacional de MACA y pastor evangélico. Ambas personalidades son defensoras del trabajo humanitario y filantrópico, centrados en la restauración de valores familiares, la lucha contra la trata de personas y el fomento de un mayor compromiso social para mejorar las comunidades más necesitadas.

El propósito de este evento, que reúne a tantas figuras clave de la política y la filantropía, es honrar a aquellos que están comprometidos con la libertad, la justicia social, la seguridad y el bienestar de las comunidades más vulnerables. Para Denegri, el reconocimiento recibido en la gala es solo una etapa de su vida dedicada a la lucha por los derechos humanos y la protección a quienes más lo necesitan.