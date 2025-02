Después de Javier Milei, Fátima Flórez reveló su deseo de reencontrarse con Norberto Marcos: "Me encantaría"

Fátima Flórez cierra una éxitosa temporada en Villa Carlos Paz con su aclamado espectáculo “Fátima 100%”. La actriz y comediante conversó con el programa de Intrusos y sorprendió al revelar la posibilidad de un acercamiento con su ex pareja y ex productor . Norberto Marcos, tras su escandalosa y corta relación con el presidente Javier Milei.

Tras su ruptura con Javier Milei, Fátima Flórez se acerca a Norberto Marcos

En medio de especulaciones sobre un posible romance con Fernando Vázquez, director musical de su show, Fátima habló sobre su separación de Norberto, con quien compartió más de 20 años de relación. Aunque su vínculo llegó a su fin hace más de un año, aún deben resolver la división de bienes.

Fátima Flórez y Norberto Marcos

"Divorcio no hay porque nunca hubo matrimonio. Tampoco es que somos los Kardashians, no es que haya tanto para repartir", bromeó Florez en la entrevista. Y con su característico humor agregó: "Tengo la mejor predisposición, soy la mejor ex del mundo".

Al ser consultada sobre por qué aún no han llegado a un acuerdo, aseguró que "nadie tiene malas intenciones, al contrario, yo tengo la mejor predisposición". Asimismo, expresó su deseo de resolver la situación cuanto antes: "Me encantaría tomar un café y ser felices y campantes".

Fatima Flórez y Javier Milei

Finalmente, Fátima Flórez dejó abierta la posibilidad de un reencuentro con Norberto Marcos: "Estaría buenísimo y podemos estar muy cerca de eso"

Más allá de su polémica relación con Javier Milei, Fátima Flórez sigue esperanzada de volver a apostar de nuevo a un vínculo del pasado con su expareja, Norberto Marcos, con quien vivió una ruptura mediática. Ahora, queda esperar a que el productor devele si quiere volver a recomponer la relación.

N.L