Juana Viale tuvo como invitados, hoy, en la mesaza de Almorzando con Juana; a Laura Novoa, Mauricio Dayub, Martín Tetaz, Franco Masini y Mery del Cerro. Toda una mesa de lujo.

Sentada en el sofá, en una charla mucho más relajada y amena, la presentadora habló de su vida privada, cosa que no suele hacer mucho, aún más, si se trata de sus hijos.

En conversación con sus invitados, Juana aseguró que su hijo menor, Alí Valenzuela, inició un emprendimiento con los limones que se cosechan del árbol de su casa. El pequeño de 10 años, hace limonadas para vender en la puerta de la casa. Todo un emprendedor y visionario de los negocios.

Cuánto cuestan las limonadas orgánicas que vende el hijo menor de Juana Viale.

"¡Es un amor mi hijo más chico, está vendiendo limonada en la puerta de casa!”, dijo Juana. De inmediato sus invitados del domingo se emocionaron al saber de la noticia y con ternura la felicitaron.

"30 pesos la vende, es un genio. No alcanza ni para chupetín, pero bueno. Él me dice que los limones son del árbol, que no cuestan... Es una mini pyme, nos van a cobrar impuestos, así que lo vamos a hacer de entrecasa, vamos a seguir en ese modo”, comentó la presentadora de Almorzando con Juana.

La actriz se mostró muy orgullosa de su hijo y dejó en claro que lo apoyará en su iniciativa, pese a que las ganancias no son suficientes.

Juana Viale grabó hoy la entrevista con Chris Martin

Esta semana se conoció que Juana Viale tendría el privilegio de entrevistar a Chris Martin, vocalista de Coldplay, quien llegó al país hace más de una semana para cumplir su agenda de 10 conciertos en El Monumental.

En la entrevista exclusiva, la presentadora estuvo acompañada por Bebe Contepomi. Según reveló Maite Peñoñori en Intrusos, la entrevista con Chris Martin se grababa hoy, y parte de ella se emitirá por Telenoche. La nota compelta de la entrevista con el novio de Dakota Johnson, será emitida el próximo domingo 13 de noviembre en Almorzando con Juana.