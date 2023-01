La bailarina Melody Luz y el mediático Alex Caniggia, están en la dulce espera de su primer bebé juntos y la noticia la dieron a conocer ellos el domingo pasado por la noche, y tuvo un gran revuelo en los medios. Si bien la primicia sorprendió a todos, lo cierto es que la bailarina había echo un descargo en sus historias de Instagram momentos después de que se diera a conocer la tierna noticia.

“Para los que querían lucrar con la primicia. Acá tenés la primicia", comenzó diciendo la bailarina oriunda del Partido de San Martin. Luego sin miedo al éxito agregó: “No se gasten en buscar notas en las cuales no piensan pagar. Mi tiempo e intimidad son primordiales y más en este momento. Dos besitos porque tres es mucha plata. Atentamente la mamu".

El posteo de Melody Luz en su historia de Instagram sobre la noticia de su embarazo

La polémica historia de Melody Luz sobre la noticia de su embarazo

Cuanto es el acuerdo monetario de Melody Luz

En el programa LAM conducido por Ángel de Brito, la panelista Andrea Taboada reveló que tanto Melody Luz, como los mellizos Alex y Charlotte Caniggia, piden una cifra en dólares para hablar con los medios. “Hoy a la tarde hablé con Fabián Esperón que es el representante de Alex y de ella y le pregunté por esto. Me dijo que sí, que los chicos están pidiendo dinero”, contó la periodista.

La feliz noticia, el primer bebé de Melody Luz y Alex Caniggia

Luego, la panelista indagó un poco queriendo conocer el importe exacto que estarían pidiendo y dijo: “Y quise tantear cuánto porque me intrigaba, y me dijo ‘pregunta a la producción cuánto hay’”. Si bien no pudo obtener el número exacto que estaban pidiendo, la angelita recordó que meses atrás, la bailarina habría pedido una suma exagerada de dinero.

Andrea Taboada, panelista angelita de LAM

Antes de finalizar con el tema, la panelista dijo: “Nosotros igualmente lo tuvimos en LAM y no pagamos nada. Pero en su momento, una de nuestras productoras habló con Melody y pedía 5000 dólares para una entrevista”, y Ángel de Brito, le agregó un comentario picante, donde aclaró que en el programa no hay dinero y que no pensaban pagarle ni un centavo.