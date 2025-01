Cynthia Langeneker y Yoscelyn Caroley revelaron cómo nació su amor por la ambientación

Son amigas de la vida desde que el empresario gastronómico Marcelo Mazzini, manager del Grupo Malloys, eligió a la exmodelo Yoscelyn Caroley como su mujer y compañera de vida. Fue ahí cuando “Yos”, oriunda de Venado Tuerto, conoció a una de las mejores amigas de su pareja, la entonces publicista Cynthia Langeneker.

Y fue esta última, debido a su vida nómade como mujer de un polista, quien empezó a canalizar su costado creativo hacia la ambientación, ya que cambiar de casa cada tres meses, en diferentes latitudes, la impulsó a desarrollar su instinto por acondicionar su hogar.

Yoscelyn Caroley y Cynthia Langeneker son socias de ‘Casa Yos’, su refugio en el bajo Martínez.

La ex modelo y la ex publicista contaron cómo se unieron sus caminos

“Todo surgió a partir de los viajes por el polo, durante quince años me la pasaba tres meses en cada lado entre Palm Beach, Los Hamptons, Inglaterra y Sotogrande. Lograr darle ese toque de calidez al lugar donde vivíamos, para sentirnos cómodos y a gusto, fue lo que me convirtió en decoradora”, recuerda Cynthia, cuyo primer local dejó huella en Pilar.

Yoscelyn, en cambio, desandó el placer por la ambientación mientras traba jaba como modelo: “Se me fue despertando el interés a través de las locaciones de los trabajos, de observar la arquitectura, su interiorismo… Creo que la arquitectura, el diseño y la moda están muy ligados, así me fui interiorizando y estudiando cada vez más. Primero como un juego entre amigas, hasta que me fui dando cuenta que me encantaba. Y así llegué hasta donde estoy hoy”.

Yoscelyn y Cynthia

Excelentes amigas pero ca da una por su lado en lo laboral, fue Mazzini quien le propuso a su mujer, en ocasión de inaugurarse el nuevo restó Malloys en el bajo de Martínez, que se asociara con Cynthia para abrir un espacio de decoración. Fue entonces que nació ‘Casa Yos’, un local donde la dupla sugiere productos y asesora a los clientes sobre cómo ambientar sus hogares.

“Le cambiamos la cara a los lugares”, dicen la ex modelo y la ex publicista.

La dupla contó cuál es su nuevo y espectacular proyecto ligado a River Plate

“La gente puede ver en muestras lo que podemos llegar a hacerle en cada ambiente. A veces les cuesta imaginarse cómo va a quedar tal o cuál objeto, y si bien está bueno verlo por fotos como hace la mayoría, acá pueden tocar los productos y ver las terminaciones. Además de contratarnos para que les ambientemos sus espacios, también pueden comprarse productos para llevarse a casa. Ven la calidad de las cosas y tienen una idea más concreta, en vivo y en directo, de cómo va a quedar un living o un dormitorio”, describe Langeneker, la más experimentada en la materia.

Su amiga y socia, además de resaltar que “le cambiamos la cara a los lugares”, como hicieron con el nuevo Malloys y ahora con el restó Banda, en ‘Casa Yos’ no ofrecen productos importados en serie, sino que piezas artesanales con identidad propia: “Tenemos mucha elaboración artesanal y no necesitamos ir a la casa del cliente para mostrarle cómo queda”, ponderó.

Por último, Yoscelyn Caroley y Cynthia Langeneker se ilusiona con el nuevo trabajo que acaban de asumir: la ambientación del nuevo bodegón de River en plena tribuna Belgrano.

Texto: Carlos Cervetto.

Fotos. S. Piemonte/Perfil.