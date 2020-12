Dalma Maradona agradeció los homenajes a su padre

Manteniendo siempre el bajo perfil, Dalma Maradona, la hija mayor de Diego, presenció desde el palco de su padre, el partido que le hicieron en su homenaje.

Sola, y acongojada, las lágrimas no dejaron de caer sobre su rostro y sus ojos se veían hinchados después de varios días de no dormir, tras la muerte de su padre, el sepelio y el acoso periodístico y de los fans de todo el mundo.

Sin embargo y a pesar de lo exhausta que se sentía, estaba segura del lugar en el que tenía que estar, como lo hubiera hecho su padre. Por eso, asomada al palco y con su tapaboca reglamentario, Dalma vivió atenta cada instante del partido y no pudo evitar las lágrimas en ningún momento. Los jugadores, se acercaban a ella para compartir el festejo de los goles, que ella agradecía.

Ayer, la hija de Dios, replicó su agradecimiento en las redes y en su cuenta de Instagram escribió: "Gracias por la invitación a ese hermoso homenaje que le hicieron a mi papá! Gracias desde el presidente de Boca y su comisión directiva, hasta toda la gente que hizo la logística, los que me cruzaron y me demostraron cariño, los que pusieron las banderas. LOS JUGADORES DE BOCA", y puso un corazoncito para luego seguir con el relato: "Los de Newell´s Old boys y especialmente Cristian Riquelme! No sabía si iba a poder soportar estar ahí sin él, pero tampoco quería dejar el palkco vacío!."

Para finalizar, la joven se expresó desde el corazón: "Hice lo mejor que pude y si bien esta trsteza o se va con nada,, les agradezco que lo hayan recordado con tanto cariño y amor genuino! Gracias en nombre de todos sus hijos, sus hermanos Lalo, Hugo, Mary, Lili y sus nietos"

En pocas horas el post recibió mas de 300 mil likes y más de 10 mil comentarios, y el primero que se destacó fue el de su hermana Gianinna que publicó tres corazones con los colores de la bandera de Boca Juniors.