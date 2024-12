Wanda Nara se caracteriza por ser una de las figuras públicas que más controversia genera. Si bien es muy criticada, ella hace caso omiso a los comentarios negativos y sigue con su vida, demostrando que poco le importa el qué dirán. Este año la modelo se mantuvo en el centro de atención por su polémica separación de Mauro Icardi y se mantuvo así tras confirmar su relación con el cantante de RKT L-Gante. Recientemente, la mediática volvió a dar de qué hablar por un carrete de fotos donde se la ve luciendo muy poca ropa.

Wanda Nara vía Instagram

Las polémicas fotos de Wanda Nara

En esta ocasión, la controversia no tiene que ver con su vida amorosa, la cual fue muy comentada en los últimos meses. La empresaria promocionó una marca mediante un método inusual y desencadenó una polémica por sus fotos que indignó a sus seguidores. Esto fue porque la rubia optó por subir fotografías subidas de tono en donde ella está posando.

Wanda Nara vía Instagram

En varias oportunidades, la conductora de Bake Off Famosos destacó que sus cinco hijos no se molestan por el tipo de publicaciones que comparte en Instagram, ya que conocen su personalidad y su estilo como madre. Esta aclaración la hizo ya que muchos comentarios en donde la criticaban giraban en torno del pensamiento que podrían tener sus herederos por este tipo de publicidades.

La publicación constaba de nueve fotos donde en dos de ellas se ve a la rubia recostada en una silla con una camisa blanca desabrochada y su busto quedó expuesto, ya que no llevaba corpiño. Las reacciones no fueron para nada positivas y su público se lo dejó en claro mediante diversos comentarios que decían : “Cada día estás peor”; "Grasa"; "No sabes comportarte"; "Ojalá la Justicia vea esto"; "El pudor es una palabra que no conoces"; "Sos demasiado vulgar"; "¿Hacía falta mostrar el zonpe?".

Wanda Nara vía Instagram

Aunque la modelo siempre se vio expuesta a diversas críticas por medio del público, ella dejó en claro que no le da relevancia a la opinión de los demás, menos cuando se tratan de críticas. Wanda Nara es una de las estrellas que se mantiene en boca de todos y, aunque muchas veces sea por cuestiones polémicas, ella sigue siendo fiel a su estilo y lo dejó en claro con las fotos subidas de tono que compartió en sus plataformas digitales.

A.D