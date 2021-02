Dalma Maradona compartió una emotiva historia de una joven que estuvo internada con Diego Maradona

A casi tres meses de la muerte de Diego Maradona, su hija Dalma Maradona, compartió en una historia de Instagram los mensajes conmovedores de una joven que estuvo internada junto al Diez y que revelaron momentos inolvidables compartidos entre ambos.

Mariana Copland, estaba internada en la clínica Avril por una profunda depresión tras la ruptura de su novio. En el lugar conoció a Diego Maradona y el vínculo entre ellos marcó una huella en la joven, que el día de ayer quiso compartir con Dalma.

"Nada de lo que pueda escribir define quien soy. Mi locura por Messi no se compara con mi fanatismo por Maradona. Pero a mi, Maradona me salvó la vida. En algún momento del 2007 (algún momento es marzo, esas fechas no se olvidan), coincidimos en una clínica de rehabilitación", comenzaba la catarsis de la joven que continuaba:

"Él por sus problemas de alcoholismo, yo por una depresión espantosa. Pensé, en ese momento que era el peor momento de mi vida. Después, con los años, uno ve el jardín de la casa de los abuelos más chico, la humanidad más grande y el dolor más profundo...no era así", siguió Mariana, ahora recuperada de esa gran depresión.

"Yo fui internada antes que él. Un mes y medio antes. Cuando él llegó yo empezaba a ver que había algo más. Me ayudó a querer levantarme, jugamos al volley, me apodó ´lapicera veloz´ porque me la pasaba escribiendo. Hasta que un día desaté una crisis horrible". Cada vez más inmersa un su duro relato, Copland intentaba hacerle llegar su sentimiento a la hija actriz de Maradona.

"Y entre 3 enfermeros para calmar la angustia me ataron a la cama de un primer piso y me dieron una sobredosis de midax. Al otro día me levanté con la mitad del cuerpo paralizada. Era un ente. Babeaba. No podía caminar. Tenía dormida la mitad de mi cuerpo", recordaba el espantoso episodio.

"Después de que mi médico firmara in acta en la que se explicitaba que no podían drogarme sin su consentimiento. Tres días después, los mismos tres enfermeros vinieron a por mi nueva crisis. Pero Diego se paró adelante, abrió los brazos, me hizo casita y dijo: CON LA NENA NO", rememoró.

Nada de lo que pueda escribir define quien soy. Mi locura por Messi no se compara con mi fanatismo por Maradona. Pero a mi, Maradona, me salvo la vida. En algún momento del 2007 (algún momento es marzo, esas fecha no se olvidan), coincidimos en una clínica de rehabilitación. — 🧡💚Mariana Copland💚🧡 (@coplandcita) November 4, 2020

"Discutieron varios minutos, yo lloraba hasta que pidió que le trajeran el teléfono para conectar a la ficha del SUM donde todos compartíamos los días. Entonces, me pidió el número de mi mamá y la llamó. Y cuando mamá, harta del dolor de saberme internada lo atendió, él dijo: SEÑORA SOY DIEGO. LA NENA ESTÁ BIEN. si. TRANQUILA, pero mejor que no pase la noche acá", escribió conmovida por la reacción del astro.

Cada vez más inmersa en su relato, Mariana continuó con sus palabras: "Y no se despegó de mi un minuto. Recuerdo que antes de cortar le dijo ´vos tranquila, podría ser mi hija, tranquila. Te esperamos acá´. Nunca más dormí en Avril".

Para finalizar, y haciendo honor al apodo que le puso Diego: lapicera veloz, plasmó en su cuenta de Instagram: "Son muchas cosas, las ideas, los valores que me separan de él. Pero un día me dijo ´vos, lapicera veloz (porque me pasaba el día escribiendo) dame una hoja´Y le regalé una hoja A5. Y como sabía que mi crisis había sido desatada por un novio que me dejó, escribió:

"NICOLÁS SOS UN PELELE. Y me miró, después de firmar y me dijo: NO SEAS CAGONA, DÁSELO. Nicolás, si lees esto, siempre fuiste un peotudo pero hasta que Maradona no me lo explicó no lo entendí y me costó eso, 8 años al lado

tuyo. Y al margen de eso y de lo que a dos personar puede separar, yo le deseo vida, amor de hijos, abrazos de nietos. Porque hoy yo puedo decir que ¿sai perche mi batte il corazón? Ho visto Maradona!, finalizó.

Un relato por demás emocionante de los que cada día se conocen de la vida de quien dio tantas alegrías a todos los argentinos y al mundo entero y que hoy pide descansar en paz.

Dalma Maradona pidió justicia tras hacerse públicos unos audios de Luque

Dalma Maradona estalló de furia en el mundo digital luego de escuchar los audios del 25 de noviembre entre Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov que se hicieron públicos este fin de semana.

"Luque sos un hdp y ojalá se haga justicia pero no ignoremos que la persona que se lo presenta a mi papá, lo contrata y le pagó un sueldo es Matías Morla!. Yo acabo de escuchar los audios entre Luque y la psiquiatra y vomité", dijo en sus redes.