Dalma Maradona contó cómo está hoy la relación con sus hermanos

Dalma Maradona estuvo de invitada en LAM y habló de todo. Uno de los temas que le consultó Ángel de Brito fue cómo se lleva con sus hermanos actualmente.

Se sabe que con Diego Maradona Junior, Jana Maradona y Dieguito Fernando Maradona, ni Dalma ni Gianina Maradona han tenido buena relación.

La hija de Claudia Villafañe dijo que siguen igual porque "pensamos muy distinto". Con Dieguito no tienen relación dijo, "porque su mamá piensa que no es lo mejor y entonces así que respeto la decisión de la mamá". Con Jana comentó que lo intentó pero no pudo porque piensan muy distinto. Ángel de Brito le pidió que diera un ejemplo pero la mamá de Roma no quiso entrar en detalles. "No importa", respondió. "De base pensamos muy distinto", agregó Dalma Maradona.

Dalma Maradona en LAM.

Yanina Latorre insistió para que diera un ejemplo y Dalma Maradona le respondió: "Nosotros vamos por todos y no nos importa nada", dando a entender que su media hermana no. Luego contó que la conoció en la clínica cuando lo operaron a su papá. Y que es una decisión que está bien la de no tener una relación con ella.

Seguido a esto, Ángel de Brito le consultó por Diego Junior y Dalma Maradona le contestó: "Por lo mismo. En realidad no quiero hablar porque tenemos que ponernos de acuerdo para ir todos en contra de lo mismo. Nos guste o no", finalizó la actriz.