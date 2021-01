La reacción de Nicole Neumann ante el embarazo de Pampita que derivó en escándalo con LAM

La noticia del embarazo de Pampita revolucionó las redes sociales. Es por eso que en "Nosotros a la mañana" trataron el tema y todos los ojos se posaron en la reacción de Nicole Neumann, que mantiene una tensa relación con la conductora, hace años.

"El anuncio me hace acordar al del italiano, Gianluca Viacchi, que tuvo ahora su primera hijita. Para comunicar que era mujer hizo sobrevolar un avión sobre su propiedad, que giraba", comentó Nicole luego de ver el video que muestra a Pampita, en donde revela el sexo de sus bebé en camino.

No obstante, su comentario no pasó desapercibido por su compañera Karina Iavícoli, quien se animó a retrucar a la modelo: "¿Vos estás diciendo que Pampita se copió de Gianluca Vacchi?".

"No, estoy diciendo que ahora se usa eso. Yo hasta mi última hija no se usaba", se excusó Nicole sobre sus dichos. Karina continuó con sus dichos y exclamó: "Estás diciendo que se copió".

"Me acordé porque tiraba un humo rosa", explicó la modelo sobre su opinión. Karina Iavícoli sin ningún animo de llamar a la paz, fue aún mas punzante: "No me parece inocente el comentario de Nicole"

Nicole al sentirse atacada, disparó: "Uy, Karina. Sacate a LAM de encima en este programa por favor porque no venimos con maldad".

"Termino en los lugares y suelto rápido. La que no suelta con Pampita me parece que sos vos. Porque fuiste la que trajo la comparación", resaltó Iavícoli.

Al enterarse de este último dicho, Ángel de Brito no tardó en hacerse cargo del comentario que lanzó Nicole Neumann haciendo referencia a LAM. El conductor se hizo eco de las palabras y picante exclamó: "Nicole todos los días hablando de LAM. No te esfuerces que la noticia hoy es Pampita"

Nicole Neumann angustiada por sus hijas: “Quiero que vuelvan conmigo”

La situación del coronavirus es preocupante a nivel mundial. En Nosotros a la mañana, mientras se desarrollaba el tema del contagio de Anibal Pachano, empezaron a debatir el tema y surgió uno de los problemas que afecta a Nicole Neumann.

Si bien la modelo ya padeció el virus, no deja de estar alerta a un posible contagio, por lo que es probable que no pueda ver a sus hijas por un tiempo más, ya que deberán hacer la cuarentena por su viaje a México junto a su padre, Fabián Cubero. “Se tuvieron que hacer el PCR, dieron negativas, pero si queres volver al país lo tenés que hacer dentro de las 72 horas previas a que te subas al avión”, explicó la modelo.

“Tienen que hacer cuarentena, como tuve que hacer yo, no se donde van a hacerla. Yo quiero que vuelvan conmigo”, se expresó Nicole.

“Ahora está todo descontrolado, yo ya escuché un montón de cercanos re-contagiados, osea que ya lo tienen por segunda vez.Pensaba que era más agresivo la segunda vez, pero vi varios casos que no, lo cual me alivia porque me daba bastante pánico”, señaló.