Luego de que Verónica Ojeda asegurara que Dalma y Gianinna Maradona "hacen negocios con la muerte de su papá" tras viajar a Arabia Saudita para asistir a un homenaje a Diego Maradona en le que se dijo que cobraron 30 mil dólares por ir, la hija mayor del astro la defenestró. En comunicación vía chat con Ángel de Brito le dijo de todo y hasta hubo insultos de por medio.

"Esta tipa me cansa. Sigue diciendo bolude.... Ella tiene muchos problemas. Ella dice que nosotras cobramos, pero el dinero lo cobró la sucesión para pagar la fortuna que se debe en AFIP. Esa plata no se la va a quedar nadie", aseguró Dalma.

Dalma Maradona furiosa contra Verónica Ojeda: insultos, acusaciones y mucho más.

"Es ridícula. Su problema es que la invitaron a mi mamá, Claudia Villafañe, al partido y no a ella", explicó y agregó "Con Ojeda no tengo diálogo alguno. Arruina todos los vínculos que exige. Ella sabe perfectamente todas las deudas que hay con la AFIP"

"Decir que solo nosotras dos cobramos, cuando sabe que fue la sucesión, es de mala mina. Sabe perfecto para qué fue la plata. Es una hija de P...", concluyó la hija del Diez.

El miércoles 14 de diciembre, y con cita en Arabia Saudita, se jugó la Maradona Cup entre Boca y Barcelona. Para alentar a los equipos y entregar la copa estuvieron presentes en la cancha Dalma y Gianinna Maradona que, según reveló Verónica Ojeda en las últimas horas, recibieron una alta suma de dinero a cambio.

“Cobraron 30 mil dólares por contrato. Yo dije que de mi parte iba a desistir porque me parecía una falta de respeto. No porque yo no necesite el dinero, todo lo contrario, sino porque cobran eso siendo un homenaje, ahí hay un negocio. Se contradicen”, le dijo a Toti Pasman en “Radio La Red”.

“Están hablando, lucrando y haciendo negocios con la muerte de su papá. Yo firmé para desistir de la parte de Dieguito, no quería nada. Ellas sí cobraron. Al desistir de los 30 mil dólares, ese dinero lo cobraron ellas”, agregó furiosa.

Sobre la ausencia de Diego Jr. y Jana, la ex de Maradona fue contundente: “Diego me dijo que, si le mandaban el pasaje, él iba. Pero no le mandaron nada. Dalma y Gianinna tenían que estar acá haciéndose el ADN pero se fueron al homenaje sin avisarle nada a los otros herederos, eso me parece una falta de respeto a los otros hermanos”.

El ADN al que Ojeda hace referencia es para probar la paternidad de Magali Gil y Eugenia Laprovittola. Será su hijo, Dieguito Fernando, quien se realizará el ADN en representación de su padre.

