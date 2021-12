Se conoció la cifra que cobraron Dalma y Gianinna por asistir al partido homenaje a Diego Maradona

El miércoles 14 de diciembre, y con cita en Arabia Saudita, se jugó la Maradona Cup entre Boca y Barcelona. Para alentar a los equipos y entregar la copa estuvieron presentes en la cancha Dalma y Gianinna Maradona que, según reveló Verónica Ojeda en las últimas horas, recibieron una alta suma de dinero a cambio.

“Cobraron 30 mil dólares por contrato. Yo dije que de mi parte iba a desistir porque me parecía una falta de respeto. No porque yo no necesite el dinero, todo lo contrario, sino porque cobran eso siendo un homenaje, ahí hay un negocio. Se contradicen”, le dijo a Toti Pasman en “Radio La Red”.

Dalma, Gianinna y Lalo Maradona en el partido homenaje al Diego en Arabia Saudita

“Están hablando, lucrando y haciendo negocios con la muerte de su papá. Yo firmé para desistir de la parte de Dieguito, no quería nada. Ellas sí cobraron. Al desistir de los 30 mil dólares, ese dinero lo cobraron ellas”, agregó furiosa.

Sobre la ausencia de Diego Jr. y Jana, la ex de Maradona fue contundente: “Diego me dijo que, si le mandaban el pasaje, él iba. Pero no le mandaron nada. Dalma y Gianinna tenían que estar acá haciéndose el ADN pero se fueron al homenaje sin avisarle nada a los otros herederos, eso me parece una falta de respeto a los otros hermanos”.

El ADN al que Ojeda hace referencia es para probar la paternidad de Magali Gil y Eugenia Laprovittola. Será su hijo, Dieguito Fernando, quien se realizará el ADN en representación de su padre.

Dalma Maradona mostró el tatuaje que se hizo en honor a Diego Maradona

Éste año se cumplió el primer aniversario de la muerte de Diego Armando Maradona, y en honor al fallecimiento de su papá, Dalma Maradona se hizo un especial tatuaje. La actriz formó parte de la filmación que se hizo dedicada al astro del fútbol y lo compartió en redes sociales.

“Y como quien no quiere la cosa se termina el rodaje en Argentina!” comenzó diciendo Dalma en su publicación de Instagram. “Y como no podía ser de otra manera me imagino que saben donde filmamos hoy... QUÉ EMOCIÓN TODO! Qué equipo del carajo! GRACIAS POR ACOMPAÑARME CON TANTO AMOR Y RESPETO EN ESTE VIAJE!” escribió la hija de Diego Maradona en redes sociales.

Aunque Dalma aseguró tiempo atrás en LAM que “le da asco lo que hicieron con su papá”, la actriz decidió tatuarse una vez más el cuerpo en honor a su padre. Es por eso que al finalizar el nuevo proyecto audiovisual que está desarrollando, se tatuó junto a compañeros del equipo que la ayudaron en la filmación.

El tatuaje que eligió Dalma consistió en una flor, la misma a la de la famosa foto en la que se la ve a ella de niña, poniéndole florcitas en las medías a Diego Armando Maradona en un entrenamiento.