Dalma Maradona abrió la posibilidad de enviarle preguntas a través de las Historias de Instagram. Allí recibió consultas de todo tipo, especialmente sobre sus hijas, Roma y Azul.

Por eso una de las preguntas apuntaron a la posibilidad de ser mamá nuevamente. "¿Vas a tener más hijos?", decía la pregunta. Y la hija de Diego Maradona respondió con letras gigantes y en mayúscula: "No, no y no".

Otra de las consultas que recibió Dalma Maradona fue sobre cómo se siente en el rol de mamá. "Pasar de una hija a dos ¡muchas veces resulta agotador!", comenzó diciendo la hermana de Gianinna Maradona. Y agregó: "¡Y si no tenés niñera mucho más!" Pero las veo juntas y se me pasa todo".

De esta manera, la hija de Claudia Villafañe dejó en claro que ser mamá le encanta, aunque ya con dos es suficiente.

Dalma Maradona homenajeó a Claudia Villafañe en su cumpleaños: "La persona más buena que puede existir"

Días atrás, Claudia Villafañe celebró sus 61 años, por lo que Dalma Maradona decidió homenajearla con una publicación en la que le dedicó unas emotivas palabras con las que dejó en evidencia el amor incondicional que siente por su madre.

"Feliz cumple a la reina madre! ¿Que voy a decirte que no sepas?…Mi ejemplo y mi amor infinito! La persona más buena que puede existir. Yo diría perfecta, pero ella misma va a decir que no,que ella tmb se equivoca PERO COMO TODO LO HACE DESDE EL AMOR ABSOLUTO, no cuentan sus equivocaciones!", expresó Dalma Maradona.

"Aprendo de vos mucho más de lo crees y aunque sienta que te falta un poquito de maldad, te admiro así tal cual sos! Los que la conocen, saben que no hay mejor cosa que tener a la tatita en sus vidas! Y en realidad los que no la conocen tmb quieren tenerla!", agregó la mamá de Roma y Azul manifestando su admiración hacia la empresaria.

"Te amo con todo mi corazón y mi alma entera! NUNCA NADA ES SUFICIENTE PARA AGRADECERTE TODO LO QUE HICISTE Y HACES POR MI Y POR MIS HIJAS! Te amo y ya estamos tramitando poner tu foto en el diccionario al lado de la palabra MAMÁ! Sonreí siempre que te queda hermoso", cerró Dalma Maradona.