Dalma Maradona le hizo un homenaje a Diego Maradona en medio de la celebración por la tercera copa del mundo

Llegó la tan anhelada tercera copa del mundo para Argentina y los famosos no dudaron en celebrar la hazaña de la albiceleste, una de ellos fue Dalma Maradona, que a pesar de que mantuvo un total silencio durante la competición, este domingo decidió festejar el logro del equipo comandado por Lionel Scaloni.

Además, Dalma compartió un conmovedor mensaje en donde recuerda a su padre, Diego Armando Maradona. Lo hizo a través de sus historias de Instagram con una fotografía de “El Pelusa”, y luego con algunos registros de los momentos más icónicos del partido entre Francia y Argentina.

El homenaje de Dalma Maradona a su padre.

“¡Qué fuerte todo! Te extraño más que nunca. Deberías haber estado ahí. Gracias por todo”, escribió muy conmocionada Dalma Maradona. El registro que posteó era la foto de Diego levantando la copa del mundo de 1986.

De esta manera, la actriz no dejó pasar la contundente victoria de la Argentina ante el combinado europeo. Una final que pasará para la historia de la competición por los complejos momentos que se desarrollaron.

Dalma Maradona arremetió contra Stefano Ceci

Hace pocos días Dalma Maradona cuestionó fuertemente al socio italiano Stefano Ceci, quién está involucrado en el pasado oscuro del astro argentino. Todo comenzó cuando él posteó una fotografía de unos productos, arrobando la cuenta de Instagram del hermano de Diego, Hugo Hernán Maradona, quién perdió la vida en diciembre de 2021.

Maradona arremetió contra Stefano Ceci.

Tras conocer la existencia de la publicación, la intérprete escribió: “¿Qué se hace cuando una persona usa el nombre del hermano de mi papá fallecido para poder usar el apellido? Cuando te hacés pasar por fanático para hacer negocios. Sos muy hijo de p**. No tenés vergüenza. Y no te puedo arrobar porque de lo cagón que sos me bloqueaste”, apuntó. En otra historia, Dalma aseguró que ella y sus hermanos querían que el nombre de su padre apareciera en todos lados, pero que el dinero que se recogiera estuviera destinado a hospitales y escuelas.

Mirá las fotos de la celebración de Dalma Maradona: