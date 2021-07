Dalma Maradona fue señalada como la responsable de la crisis de Gianinna y Daniel Osvaldo

La familia Maradona transita meses de mucho dolor y escándalos, a los que ahora se suma uno que enfrenta a Dalma y Gianinna, pero que la actriz se encargó de desmentir en redes.

Todo comenzó con motivo del cumpleaños número 2 de Roma, hija de la mayor de las hermanas y Andrés Caldarelli, fiesta a la que, según las versiones que circularon en Intrusos, Daniel Osvaldo no habría sido invitado a pesar de su noviazgo con la tía y madrina de la niña. Tal como indicaban las versiones, Dalma y Claudia Villafañe habrían sido quienes negaron la entrada del ex de Jimena Barón a la celebración familiar.

“Qué espectacular cuando no tienen temas y empiezan a mezclar todos y hacen una ensalada... Lo único que voy a pedir es que me dejen afuera de algo que no tengo absolutamente nada que ver! ¡Y mucho más a mi hija! Gracias”, escribió ofuscada la actriz en una contundente historia de Instagram.

Por su parte, Gianinna Maradona se volcó a las redes, donde le dejó un sentido mensaje a su novio que demuestra que la pareja vive su mejor momento, a pesar de los rumores y versiones: "Buscando mis mil horas. Mis mil mambos. Firme ahí. Aunque no te dejé posar, sos mi modelo personal. Te amo, @daniosvaldobv”.

Así fue el duro mensaje de la ex de Daniel Osvaldo a Gianinna

Tras confirmar el noviazgo con Daniel Osvaldo, Elena Branccini, ex pareja del deportista, tiró una advertencia a Gianinna Maradona.

La mujer habló con Ángel de Brito en LAM siguió con su descargo y fue contundente. "Cuando vi el posteo juro que me pareció tan ridículo y me dio tanta vergüenza. Y me dio tanta pena por la chica que están juntos. Yo creo que esta chica Gianinna Maradona está en un momento muy difícil de su vida. Todos sabemos lo que pasó con Diego Maradona", disparó en el programa de El Trece.

La ex de Daniel Osvaldo aprovechó para empatizar con Gianinna Maradona y le dejó una advertencia. "Me da tristeza y pena porque se fue a meter en una historia que le va a hacer mucho mal, mucho mal. No la conozco personalmente, no pude hablar con ella, pero la veo una mujer inteligente", disparó.