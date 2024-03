Alfa Walter fue invitado para formar parte de esta nueva edición de Gran Hermano durante algunos días pero abandonó la casa el pasado miércoles, una semana antes de lo previsto. Su partida coincidió con la entrada de Ariel Ansaldo, otro concursante de la edición anterior con quien no mantenía una buena relación. Fue así que la presencia de Alfa en la casa estuvo lejos de ser pacífica, generó tensiones entre los participantes y provocó situaciones incómodas.

Alfa y Furia.

Durante su estadía, Alfa Walter protagonizó diversos enfrentamientos, como el ataque a Manzana, al que insultó y agredió físicamente, así como las peleas con Catalina Gorostidi, a quien dirigió insultos despectivos. Además, sus comentarios inapropiados hacia Furia Scaglione incluyeron referencias sexuales sobre su cuerpo.

A pesar de estos incidentes, la producción del programa optó por no expulsarlo de la casa y se esperaba que permaneciera hasta la próxima semana. Sin embargo, Alfa tomó la decisión de abandonar la casa. En ese momento, dijo que era por motivos personales y que no quería compartir ni siquiera unos minutos con Ariel.

El comunicado de Ángel de Brito sobre Alfa.

Al otro día, Ángel de Brito dio la noticia de que Alfa Walter había sido internado tras abandonar la casa de Gran Hermano. "Alfa estaba dentro de la casa con una Arritmia", comenzó escribiendo el periodista. Y continuó: "Menos mal que salió".

La palabra de Romina Uhrig

En una nota con LAM, Romina Uhrig contó sobre la salud de su amigo y expresó: “Se fue porque tenía 19 de presión, ya viene mal hace veinte días y se tuve que ir y quedar internado. Cuando se fue a hacer ver le dijeron que ya tenia la presión alta, el desde que salió de la casa nunca paró, el se hace mucha mala sangre”.

Luego de que Alfa Walter quedara internado en el Sanatorio Las Lomas, su gran compañera de la edición anterior de Gran Hermano agregó: “Lo de la casa fue lo que lo detonó, en la casa lo venían pinchando, obvio no justifico su reacción, pero Alfa es así. Yo con Alfa siempre lo intenté bajar, el me escucha mucho, hay muchas cosas que no coincido y que no me gustan. Él es un tipazo, es el que más está, pero yo se dividir las cosas, él no sabe dividir la tele con las cosas de la vida”.

Para finalizar, Romina Uhrig habló sobre la relación tan tirante de Alfa Walter dentro de la casa y sumó: “Justo lo llamé, pero está enojado porque no lo apañé. A la vez lo estuvieron pinchando un montón. Yo siempre le digo las cosas como son no te va a estar mintiendo o aplaudiendo las cosas que no son. Yo siempre le digo la verdad le guste o no, se enoje o no”.