Damián Betular habló sobre la posibilidad de ser padre

Damián Betular es uno de los jurados más queridos de "Bake Off". Gracias a la gran popularidad que adquirió en estos ciclos culinarios, el chef tiene un gran presente laboral del que está muy agradecido.

En medio de este gran momento profesional, el pastelero se refirió a su vida privada y por primera vez hizo referencia a si se ve como padre en un futuro.



"Yo con los niños tengo muy buen vínculo en general y los adoro, pero cuando vuelvo a casa soy muy feliz. Un ratito de tío me encanta, de padre no", le dijo Betular a la revista "Pronto".

La afirmación no quedó ahí, ya que el chef profundizó en sus declaraciones. "No me imagino papá. Nunca fue un deseo ni un proyecto. Tengo instinto paternal y me llevo re bien con los niños, pero no me veo en el rol de papá. Cuando llego a grabar 'Bake Off' y está Filipa, la hija de Paula Chaves y Pedro Alfonso, a los dos minutos la tengo a upa y nos reímos. Pero no es que vuelvo a mi casa y digo: 'Ay, qué lindo tener un hijo'. No me pasa", sentenció.

Justamente, días atrás, Paula Chaves compartió una tierna foto de Filipa junto a Damián. "El tío Betu", definió la modelo en la imagen de su hija y el chef.

La hija de Dani La Chepi cumplió su sueño y conoció a Damián Betular

Dani La Chepi suele compartir su día a día en redes sociales, y en más de una oportunidad participa su hija, la pequeña Isabella. Con una personalidad única, la hija de la ex participante de MasterChef Celebrity se ganó el corazón de los seguidores de su madre, es por eso que La Chepi suele compartir las aventuras de la niña en Instagram. En esta oportunidad, la host digital de "Bake Off" compartió el tierno momento en el que Isa cumplió su sueño al conocer personalmente a Damian Betular.



“La gente macanuda salva al mundo. Firma: Isa #sueñocumplido @dbetular” escribió Dani en su publicación de Instagram.