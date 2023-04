Daniela Celis se muda y mostró cómo es su primer departamento: "Con mi presencia ya es un montón"

Daniela Celis es una de las figuras más pintorescas de Gran Hermano y decidió empezar una nueva vida fuera del reality y alquiló su primer departamento.

Pestañela mostró este logro con gran felicidad y subió un video mostrando cómo es la casa que, por el momento, no tiene muebles.

“Primeros logros, ahora sí me entregan las llaves. Obviamente no tengo nada, pero ya con mi presencia es un montón. Tengo una cama, la cama de mi mamá, el resto, con amor van a llegar las cosas, vamos a ir comprando todo de a poquito”, expresó Daniela Celis en la historia de su cuenta de Instagram.

Cómo era la vida amorosa de Daniela Celis antes de entrar a Gran Hermano

A pesar de que mantuvo su vida privada en reserva durante su paso por Gran Hermano Daniela Celis comenzó un vínculo con Thiago que perdura aún hoy.

Sin embargo, Pestañela tiene una vida amorosa anterior a la fama y la que decidió reservarse. Sin embargo, en una de las últimas entrevista Daniela Celis explicó por qué no quiso revelar la identidad de su ex pareja y cómo fue el final del vínculo con él.

Daniela Celis.

"Estábamos hace cinco años de novios, conviviendo. Cuando me enteré que iba a entrar a Gran Hermano no se lo podía decir, no me salía. No se lo dije ese día, se lo dije el día que me iba", contó la ex participante en una entrevista para el ciclo Biri Biri, de República Zeta.

Daniela y Thiago

Daniela Celis también explicó por qué decidieron separarse antes de entrar a la casa. "Era una relación tranqui. Yo quería estar con él. Quería convivir en un lugar más grande. Él tiene 45 yo 25. Teníamos dos vidas muy desiguales. No estábamos con los mismos proyectos. Nos llevábamos bárbaro pero cuando le cuento de Gran Hermano me dice '¿ahora cómo vamos a hacer?' y me dice 'me parece que es tu momento, lo quisiste un montón, disfrutalo. Vamos a poner una pausa entre nosotros, cortamos, terminamos la relación. Cuando salgas de la casa nos sentamos a tomar un café y charlamos, vemos qué sucederá. Si tiene que ser va a ser",