En esa entrevista con Ángel de Brito, en LAM, Daniela Celis coincidió con Lourdes Sánchez, que sorprendió a todos con la confesión privada sobre su la situación de pareja con el Chato Prada, con quién se casará. La correntina reconoció que el productor le propuso abrir la pareja.

Ante esa confesión de la bailarina, el conductor le consultó a Daniela: “¿Qué pensás del tema?”. En ese momento la ex hermanita no se pudo contener y respondió: ”A mí me encanta todo esto. Soy team Chato, en un futuro”.

Gran Hermano: Daniela se refirió a la relación que tiene con Thiago

Ángel fiel a su estilo y le preguntó: “¿Y Thiago que te dice?”. Daniela otra vez habló sobre la relación que tiene con Thiago y que no tienen etiquetas, por eso exclamó: “No hemos hablado con Thiago, no, con Thiago no. Yo estoy sola”. Mientras que De Brito trato de indagar aun más: “¿Y en tus noviazgos anteriores?”.

La ex participante se expresó con respecto a como ve el tópico de abrir la pareja o del término poliamor. “He estado solamente con una persona, pero en un futuro no me daría miedo abrir una pareja”.

EF.