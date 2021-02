Daniela Urzi está de novia con un ex de Sabrina Rojas

Fueron unos largos años en pareja junto a Pablo Cosentino, hasta que hace dos ambos decidieron separarse tras más de una década. Sin apuro, Daniela Urzi se tomó sus tiempos y ahora habría vuelto a apostar al amor de la mano de Juan Pablo Inigazian quien fue pareja de Sabrina Rojas durante mucho tiempo.

Feliz con su nuevo amor, que lo tenía bien guardado, la modelo y empresaria hizo una historia de Instagram para festejar San Valentín en donde arrobó a su pareja y así le contó a todos su seguidores lo enamorada que está. También compartió un story con de flores rojas y un desayuno que él le regaló

“¡Happy Valentines, @juampiian!”, escribió Urzi junto a un video junto a emojis de corazones. Si bien ella ya había confirmado que desde hace un tiempo estaba con alguien esta es la primera vez que lo hace públicamente.

Daniela Urzi contó cuánto la afectó la pandemia

De ninguna manera Daniela Urzi se alejó del mundo de la moda, y de hecho valora tener la fortuna de seguir trabajando a los 45 años. “Amo el modelaje, me fascina, es el trabajo de toda la vida y nunca perdí la pasión”, argumenta.

Pero a la vez se considera una persona creativa en todos los aspectos, y por eso hace tiempo que abrió el abanico hacia otras inquietudes artísticas como la fotografía, la música y recientemente la actuación: “Me gusta desarrollar las diferentes facetas que tengo sin dejar alguna de lado y abandonarla, todo lo que comienzo lo continúo. Y las cosas nuevas, como mi participación actoral en la película 'Giro de Ases', las incorporé tratando de mejorar y avanzar todo el tiempo”.

Dispuesta a bucear distintos caminos que le satisfagan ese espíritu curioso, la modelo encontró en la música un salvoconducto que le permitió sobrellevar la pandemia sin secuelas anímicas ni emocionales: “Resultó ser un refugio súper lindo, apasionante y positivo. Me ayudó a no sufrir el encierro, y gracias al armado de mi cuarto disco y a la compañía de mi hijo me salvaron el alma. La música ayuda mucho al espíritu y al estado anímico de las personas, componer las cinco canciones me dieron un estímulo durante la cuarentena”, confiesa convencida sobre los efectos terapéuticos de esa disciplina artística.