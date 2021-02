VIDEO | Ailen Bechara y su pareja agrandan su familia

Flor de sorpresa se llevó Ailen Bechara en el "Día de los Enamorados" cuando junto con su novio y padre de su hijo, Francisco, Agustín Jiménez decidieron agrandar su familia y traer un integrante más a sus vidas. Dentro de una hermosa cajita, su pareja le obsequió un perrito de raza boxer al que ella llamó Francia y mostró toda su emoción mediante un video en su cuenta de Instagram.

"Mi emoción!! Bienvenida Francia. Son tan especiales los bóxer para mi. Representan algo indescriptible, tan leales, fieles, amigables, juguetones. Rubí, Ulises, Fiamma, Falucho, millones de recuerdos! Los amo! Y Francia, ya te siento muy especial!! Sos la primer perrita que duerme al lado mío. Tendrás todo el amor que pueda darte. Y a ustedes les cuento, jamas pensé tener este familión de perros!!! Me hacen muy feliz, Sin dudas, el mejor amigo del hombre!", escribió ella junto al clip donde descubre a su perrita.

"Ya tenemos muchos perritos, todos están acá en Cañuelas donde tenemos una casa porque tenerlos en Capital es imposible, encima los otros que tenemos son gigantes. La verdad me emocionó mucho el regalo que me hizo Agustín me súper sorprendió. Me siento muy feliz. Además a nuestro hijo le va a encantar", le contó ella a CARAS Digital.

Ailen Bechara habló de sus rumores de separación y explicó qué pasó en la pareja

Ailen Bechara enfrentó fuerte rumores de separación de su marido, Agustín Jiménez luego de que en las redes se mostrara que ya no se seguían en Instagram y tras unos posteos que ella misma realizó en los que decía: "Secta o separación" y luego agregó: "Y la vida me sigue dando lecciones". Si bien ayer en diálogo con CARAS Digital aseguró que no se había separado hoy amplió y contó qué fue lo que sucedió.

"Me llegaron a preguntar si todavía estábamos conviviendo y yo dije que sí, por supuesto, si no me separé ni nada. Estamos juntos con nuestro hijo. No sé de donde sacaron que me había separado pero es una mentira, o por lo menos falta de información. No sé por qué en las redes publicaron que había rumores de rompimiento cuando sólo hice un posteo", comenzó contando la modelo con el asunto ya tomándoselo con humor.