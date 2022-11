Darío Barassi converso sobre la amistad que mantiene con Lionel Messi

El conductor, Darío Barassi realizó una entrevista para la revista GENTE, converso sobre su trabajo, la familia y algunas tantas cosas más. Aprovechando el momento que se vive con el mundial, no perdieron la oportunidad de preguntar sobre su estrecha amistad entre él y Lionel Messi.

¿Es verdad que sos amigo de Lionel Messi?

-Naaaa....cero. Me escribo con su mujer porque un día le mandamos medialunas -nos pusimos en gasto con la producción de "100 argentinos dicen", como verás- y él nos respondió, divino, ahora me gusta decir eso: que somos amigos (Se ríe). La realidad es que, cada tanto, me escribo con Antonela, eso es todo. A mi me pasa con Messi que siento que me representa como persona: lo veo con su familia, la vida que lleva, el vínculo que tiene con su mujer y me identifico con él. A nivel fútbol no tengo idea de nada pero siento que es una Selección muy cercana al pueblo y todos necesitamos eso. Después, de resultados y ese tipo de cosas, no tengo idea.

"Yo los partidos de la Selección los veo todos y, como soy amigo de (Javier) Pinola, me hice un poco más futbolero. El próximo partido lo veré en casa, con las chicas pero, al del sábado, creo que sumo a mis amigos futboleros y una picadita y el aperitivo, claro. A mi me gusta mucho ese ritual de juntarnos, cada uno con sus cábalas y analizar el partido como si realmente supiéramos algo", concluye el conductor entre risas.

El conductor Darío Barassi ha mantenido su éxito en 100 argentinos dicen durante el 2022

"El 2022 me hizo papá por segunda vez: nació Inés y eso ya lo convierte en un gran año. El nacimiento de la bebita nos tomó un poco de sorpresa porque nació antes de lo esperado -el 11 de agosto- y eso nos generó cierta revolución familiar. Además, al mes de nacer estuvo internada: fue una sonsera pero, claro, nos abrumó un poco. Lo sufrimos un poquito y entramos en estado de caos pero ya pasó: ahora la gorda está radiante".