Darío Barassi pasó un mal momento arriba de un avión: "Fue durísimo"

Darío Barassi se tomó unos días de descanso junto a dos amigos con los que hizo un viaje lejos de su familia. Previo al nacimiento de su segunda hija, el conductor aprovechó para disfrutar de un momento de descanso en compañía de dos amigos abogados, pero el regreso no fue como esperaba.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Darío Barassi detalló el mal momento que vivió arriba del avión en el que volvía a Buenos Aires. El actor expresó: "Niebla imposible. Todos los vuelos cancelados. Cambiamos de aeropuerto. Esperamos 5 hs. Finalmente volamos. El aterrizaje fue durísimo. No se veía nada. Azafatas brindando calma. Aterrizamos".

La postal que publicó Darío Barassi del avión en el que viajó.

Seguido al aterrizaje, el conductor de "100 Argentinos Dicen" pudo dialogar con el piloto: "Yo estaba sentado adelante porque gordito, abre la puerta el piloto, le doy la mano y me dice algo así como que no me gaste en agradecer, que su misión era traernos a casa. Y me emocionó".

Para terminar, Barassi expresó: "Durante todo el vuelo pensé en mis mujeres. Como mira mi mujer, como se ríe mi enana y como salta la pequeña en la panza. Estoy sensible. Gracias a mis chicas. Gracias a ese piloto que bueno estar en casa".

Darío Barassi.

Antonela Roccuzzo le envió un regalo a la hija de Darío Barassi

El artista y la esposa de Lionel Messi crearon un lindo vínculo desde que el actor le envió un mensaje de audio en medio de su programa, el cual fue respondido por Antonela y Messi, lo que generó mucha emoción en Barassi quien alimentó la relación que hoy es aún más cercana.

Desde sus redes, Darío le agradeció a Antonela Roccuzzo por la ropita que le mandó de regalo para su hija mayor: "Anto ahí le probé las cositas a Emilia. La ropa le queda divina y mi hija que es una bomba... Gracias amiga".