Darío Barassi reveló la crisis con su mujer cuando eran novios: "Volvió con el ex"

Darío Barassi abrió su corazón y confesó detalles de los inicios de la historia de amor con Lucía Gómez Centurión, su esposa y mamá de su primera hija Emilia.

El conductor de 100 argentinos dicen comenzó su relación cuando eran adolescentes e iban al colegio, aunque los inicios no fueron fáciles.

"Un día me armé de coraje y le confesé que en realidad estaba enamorado de ella y me contestó: Volví con mi ex”, contó Darío Barassi en Para Ti.

Darío Barassi y su esposa.

“Crecí y maduré con ella, vinimos de San Juan en la misma época y conocimos Buenos Aires juntos. Somos muy unidos. Si bien tuvimos muchas idas y vueltas logré mi objetivo y conquisté su corazón”, agregó sobre sus comienzos.

Luego, Barassi confesó cómo mantienen la pareja tras más de 20 años de amor. "Siempre busco que nuestro tiempo juntos sea de calidad porque, realmente, los dos vivimos muy a full. A mi me gusta que la gorda disfrute, se relaje y lo pase bien”, contó.

Darío Barassi y su familia.

Los motivos por los que Darío Barassi canceló las grabaciones de 100 argentinos dicen

Días atrás, Darío Barassi anunció un parate en las grabaciones de 100 argentinos dicen, el programa de entretenimientos que se convirtió en un éxito de El Trece.

El actor aseguró que fue las consecuencias de la segunda dosis de la vacuna lo que lo dejó en reposo. "Aclaraciones: no volví a tener Covid. Todo lo contrario. Me guardé el tiempo correspondiente por contacto estrecho. Me hisopé tres veces, siempre negativo y, finalmente, ayer me dieron felizmente mi segunda dosis de Astra”.

Y luego en otra publicación agregó: “Me golpeó la vacuna. Mi cuerpo gigante me pedía acostarme y me quedé sin voz”.