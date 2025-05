La adaptación de Netflix de la historieta de Héctor Oesterheld y Francisco Solano López ya está en boca de todos. Además de que el magnate de streaming mostró al héroe colectivo recorrer las calles de Buenos Aires, también lo posicionó como una de las producciones más vistas a nivel global.

Entre las voces que se alzaron a halagar a esta producción se encuentra Jorge Rial, el conductor de Radio 10 y padre de Morena Rial. Fue en vivo durante su programa que el ex Intruso le dedicó unas breves palabras tanto a Ricardo Darín como a “El Eternauta”.

Jorge Rial habló de Ricardo Darín y del éxito de "El Eternauta": qué dijo

“La vi de un tirón entre el viernes a la noche y el sábado a la mañana. Es muy fuerte en todo sentido. Primero que es un elemento de orgullo grande para todos los argentinos. La producción costó quince millones de dólares. Que es medio capítulo de The Last of us”, comenzó exponiendo Jorge Rial sobre la serie de Netflix protagonizada por Ricardo Darín.

“Te llega muy de cerca porque reconocés. En mi caso porque es mi barrio, es la zona norte. Saavedra, Vicente López, Martínez, San Isidro. Hasta conocía las esquinas”, confirmó el conductor entusiasmado por el producto argentino. La tira fue filmada en su totalidad en el país, tanto en sets como en las propias locaciones porteñas.

“Después el lenguaje, son nuestras expresiones, es como hablamos. Por fin escuchas que hablan como nosotros. Y esto es todo talento argentino”, explicó mientras rememoraba el diálogo de la escena del truco con Ricardo Darín, Marcelo Subiotto, Claudio Martínez Bel y César Troncoso.

“Yo no sé si les pasó a ustedes, pero a mí me dio como una esperanza”, sumó mientas hacía énfasis en la importancia del héroe colectivo, que no triunfa por su individualidad sino por salvarse junto con otros.

El Eternauta, la historieta que llegó a Netflix como serie

“Creo que nos da un soplo de esperanza, esto de nadie se salva solo. Y lo viejo funciona. Una reivindicación también de nosotros, de los que ya estamos grandes y a veces nos desprecian”, cerró el conductor en referencia a la exitosa serie de Ricardo Darín.

C.G.