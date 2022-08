Olivia Newton-John fue una cantante, compositora y actriz británica, que a diferencia de lo que muchos podrían llegar a pensar, fue hija de inmigrantes. Sus abuelos maternos, ambos judíos, debieron huir de la Alemania nazi antes de la Segunda Guerra Mundial y se refugiaron en Inglaterra.

Su abuelo materno, Max Born, fue galardonado con un Premio Nobel de Física (1954). Olivia Newton-John en realidad se llamaba Dame Olivia Newton John. La actriz nació el 26 de septiembre en Cambridge, Inglaterra; sin embargo, su padre, hijo de galeses, emigró con ella y sus otros dos hijos, a Melbourne, Australia, donde trabajó como profesor de alemán. De ahí que tenga doble nacionalidad británica-australiana.

Datos curiosos que no sabías de la vida de Olivia Newton-John.

Su carrera como artista empezó a sus 14 años con la creación del grupo musical “Sol Four”, integrado con otras tres amigas de la secundaria, el cual no tuvo mayor éxito. Olivia Newton-John cantaba con su grupo musical en un bar, propiedad de su cuñado, en Australia.

Uno de los papeles que inmortalizó a la actriz y la catapultó a la fama internacional, fue el de “Sandy” en la adaptación del musical de Broadway “Grease” (1978). Como una de las curiosidades, se supo que Olivia Newton-John se negó en un principio a hacer este papel, pues tenía 28 años y su personaje era una chica de preparatoria y no se sentía cómoda con el personaje.

Fue su coprotagonista, el actor John Travolta, cinco años menor que ella, quien fue hasta su casa para conversar de hacer el papel. Esta actuación hizo que su carrera llegará a la cima del cine.

Según fuentes locales, el 16 de agosto de 1977, uno de los personajes de “Grease”, en una de las pijamadas que arman en la película, se hace mención a Elvis Presley. Ese mismo día falleció el legendario cantante.

Olivia Newton-John fue la culpable de que el director de Grease, Randal Kleiser, descartara a la actriz Carrie Fisher, la Princesa Leia, de Star Wars, para hacer de “Sandy” y ofrecerle, así, el protagónico a Olivia.

Bod Dylan escribió la canción principal del álbum debut de Olivia Newton-John como solista, llamado If not for you, el tema fue Adult Contemporary, el cuál también había grabado el ex Beatle, George Harrison.

Entre los éxitos de Olivia Newton-John para agregar a la play list y recordar a la artista, están los clásicos de Grease: You're the One That I Want, Hopefully Devoted to You, Summer Nights. También los temas éxito número 1 de la radio, I Honestly Love You, have You Never Been Mellow, Please Mr. Please, Something Better to Do, Come on Over y "Don't Stop Believin'.

Olivia Newton-John padeció y superó dos cánceres, uno de ellos, cáncer de mama, el cual sufrió a sus 42 años. En el 2013 también tuvo cáncer en uno de sus hombros; no obstante, las causas de su muerte no estarían vinculadas a estas patologías.

Olivia Newton-John se presenta en el Festival de Viña del Mar 2017

Casi 40 años desde de que el mundo bailó por primera vez You're the One That I Want, en 1978, la actriz Olivia Newton-John volvió a cantar y a bailar este éxito, en una de las noches del Festival de Viña del Mar 2017, en Chile.

Esa misma noche, la actriz complació a su publicó con el tema Summer Nights, Hopelessly Devoted to you, We go Together, entre otros más. Éxitos que la consolidan en la meca de la música y el cine, que la inmortalizaran de por vida.