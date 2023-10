David Beckham pasó a estar en el centro de las polémicas tras el estreno del exitosos documental en Netflix sobre su vida, en donde habla de los altibajos que sufrió su matrimonio con Victoria Beckham. El futbolista no reconoció haberle sido infiel a la Spice girl, pero no solo la amante salió a declarar, sino que se habrían descubierto otras infidelidades.

Salieron a la luz todas las infidelidades de David Beckham a Victoria Beckham

David y Victoria son uno de los matrimonios más reconocidos en el mundo del espectáculo a nivel mundial. La pareja instalada en Miami se hizo muy cercana a Antonela y Lionel Messi y parecen estar viviendo con mucha tranquilidad. Sin embargo, el estreno de su documental en Netflix dejó a la vista que pasaron momentos muy difíciles para llegar en donde están.

Si bien el ex futbolista no admitió haber engañado a su esposa, los fanáticos y distintos usuarios recordaron el escándalo que se armó en 2004 cuando salió a la luz que David estuvo con su asistente y niñera de sus hijos mayores, quien nuevamente se pronunció tras el documental. Se trata de Rebecca Loos, una reconocida modelo y actriz española.

Rebecca tuvo acceso a una parte muy íntima de la familia ya que fue ella quien los ayudó a instalarse en Madrid, España. Según explicó, el marido de Victoria le dio indicaciones de no decir nada a nadie y mantenerlo en secreto, pero en una entrevista con Sky One en 2004 expresó que “La cosa era quitarnos la ropa, hacerlo y se acabó. Me sentía un poco prostituta. Llegué a pensar, ¿por qué lo hago? Pero lo adoro, todavía lo adoro”.

David y Victoria Beckham

Hace unas semanas atrás, con el lanzamiento en la plataforma de Streaming, Loos se pronunció para reprochar la actitud de David y señalar que se posicionó como la víctima dejándola a ella como la mala. “Las historias eran horribles, pero son ciertas. Lo peor para mí es que dice que no le gustó ver sufrir a su esposa. Eso me molestó. Porque él es el que ha causado el sufrimiento”, expresó al mismo tiempo que reveló que hubo otras infidelidades por parte del ex futbolista que no quiere aceptar.

Según explicó la influencer española especializada en realeza, Nuria, se trataría de otra modelo española de nombre Esther Cañadas. Rebecca explicó que ocurrió en una fiesta que organizó el jugador Cristiano Ronaldo y donde Beckham se encerró en una habitación muy lejos de su esposa.

Asimismo, muchos usuarios señalaron que David Beckham también habría engañado a Victoria Beckham con un miembro no tan relevante de la corona española, siendo esa infidelidad el motivo para organizar la mudanza a otro país que no fuera España.