Noelia Marzol dejó un descargo en "X", ex Twitter, por que le inhabilitaron la su cuenta de Instagram por subir contenido fuera de lugar.

La bailarina además de compartir fotos o videos en su perfil de Instagram sobre la capsula de ropa interior que tiene, también lo hace de la familia que construyó junto a Ramiro Arias, su esposo y sus hijos, Donatello y Alonsina.

Noelia Marzol, expreso su descontento luego de ver que por una foto en ropa interior la plataforma Instagram tomará la decisión de inhabilitar su cuenta.

El descargo de Noelia Marzol

El jueves de Noelia Marzol no fue el mejor cuando notó que no tenia acceso a su cuenta de Instagram y notó que era por una foto que había compartido en bikini. Al principió dudo de lo que estaba pasando, por lo que compartió en "X" una foto de dicha notificación. "Será joda?", agregó la bailarina.

Descargo de Noelia Marzol

Acto seguido, agregó su descargo luego de ver los motivo de dicha inhabilitación. "Me inhabilitaron Instagram por actividad sexual!! ¿Es joda?. La cantidad de cuentas de pedofilia que existen y no la cierran y a mí me la cierran por aparecer en bikini?. Chau", expresó la bailarina.

Descargo de Noelia Marzol

Noelia Marzol no tuvo un buen jueves y está a la espera de que le vuelvan habilitar su cuenta de Instagram, la cual usa para trabajar.

J.M