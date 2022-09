De regreso a la Argentina, así dejó todo organizado Wanda Nara en Estambul

Wanda Nara aprovechó las largas horas de viaje desde Estambul a la Argentina para responder preguntas que le enviaron su seguidores.

A través de las Historias de Instagram, la empresaria dio la posibilidad de enviarle consultas y recibió de todo tipo.

Algunas de ellas tuvieron que ver con su reciente mudanza a Turquía por el cambio de equipo de fútbol de su marido Mauro Icardi.

La primera pregunta que respondió Wanda Nara sobre su nueva vida en Estambul tuvo que ver con el colegio de sus hijos.

"Tengo los hijos más increíbles del mundo. Son los más felices con cada mudanza y cambio", comenzó respondiendo la ex de Maxi López. Y continuó: "Mañana empiezan por segunda vez el cole este año. Y esta vez en Estambul".

Luego, Wanda Nara contó en detalle todo lo que hizo en estos dos días que estuvo en su nueva ciudad de residencia: "Viajé un fin de semana. Mudé a mi familia, presentación y contrato, busqué casas, me entrevisté con colegios. Dejé todo organizado y mañana inician las clases en Estambul. Y yo volviendo porque el lunes grabamos", señaló la empresaria.

Con respecto "¿Quién es la máscara?", el programa que viene a grabar, Wanda Nara volvió a aclarar (como ya lo había hecho a Caras Digital) que se lleva de maravillas con sus compañeros, luego de que corriera el rumor sobre una maña relación.

"¿Seguís en La Máscara? ¿Te llevás bien con todos tus compañeros? ¿La produ se enojó?", le envió un seguidor.

Y la esposa de Mauro Icardi respondió: "Amo a todos. Su fuera diferente se me notaría. Soy muy transparente. No falté nunca a ninguna grabación. Soy muy obsesiva de mis trabajos. Y cuando firmé sabía que este, por los días de grabación, me permitía seguir con mis otras actividades y así fue".

Junto al texto, Wanda Nara publicó una foto con Lizy Tagliani, una de sus compañeras de la nueva apuesta de Telefe.