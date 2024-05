Alejandra Radano le escapa a las definiciones. Y honrando las palabras “que les tengo mucho respeto”, se define como una intérprete del teatro musical. En diálogo con “+CARAS”, el ciclo de entrevistas conducido por Héctor Maugeri que llegó a la pantalla de NET TV, la idónea actriz y figura de los escenarios recorrió cada etapa de su vida que la llevó a ser la cara de los musicales y encarnar desde Sally a Isabél Perón.

“Me parece que “artista” es una palabra demasiado inmensa. Leonardo da Vinci es un artista, Dios y la naturaleza lo son. Siento que soy alguien que está todo el tiempo cambiando y se está develando hacia sí misma y a los demás. Una persona que está siempre en movimiento y siendo consecuente con lo que voy pensando, que va cambiando con la edad y con el tiempo”, compartió quien trabaja para potenciarse sin descansar en sus dotes naturales o trayectoria ganada.

Alejandra Radano y Héctor Maugeri en el set de +Caras

Icónica en su rol de Roxie Hart en “Chicago”, entre tantos que se regaló en escena, añora el compartirlo con su amiga del alma, la recordada Sandra Guida sin huirle a la emoción. “Chicago es como estar en el ojo de un huracán y no te das cuenta de todo lo que empieza a pasar a tu alrededor hasta que pasa. Fue una especie de marco dorado que me impulsó hacia otras situaciones. Un punto de inflexión absoluto. Y con Sandra éramos un dúo. Que es muy extraño porque ella vivió en la misma calle que yo de chiquita sin conocernos”, marca quien más tarde se destacó en la versión argentina de “Cabaret” con el comprometido rol de Sally.

Alejandra Radano y Héctor Maugeri

“Nunca pensé que iba a hacer este rol. Y cuando me vine de Francia a dar la audición de Cabaret había quedado Elena Roger. Pasó el tiempo y luego no la hicieron. Con los años queda Romina Gaetani, que finalmente no pudo hacerla y ahí es cuando me llaman a mí. Todas las que hacemos Sally tenemos a Liza Minnelli con ese ángel y talento atrás. Pero hubo que incluirla y hacerlo sabiendo que lo hacías gracias a que ella que le dio esa magnificencia”, sostiene la actriz y disfrutadora nata, que también se dio el lujo de protagonizar parte del primer tributo a Raffaella Carrá en Argentina, by Revista CARAS.

Alejandra Radano en +Caras

En una etapa más zen pero siempre en movimiento, Alejandra Radano, la cara eterna de los musicales, vuelve a las tablas con una nueva versión de “Hello, Andy?”, dirigida por Alfredo Arias, del 1 al 15 de junio en el CETC (Centro de Experimentación del Teatro Colón). “Un diálogo imaginario que tiene Joan Crawford con Andy Warhol”, adelantó.

