Revelaron que Morena Rial protagonizó una violenta pelea en un boliche porteño: botellazos y piñas

Morena Rial volvió a estar en el centro de la polémica por un episodio de violencia en plena noche porteña. Según revelaron en LAM (América), la hija de Jorge Rial fue protagonista de una fuerte pelea dentro de un reconocido boliche de San Telmo que incluyó insultos, botellazos, golpes de puño y un escándalo que continuó en la puerta del lugar.

El hecho ocurrió en Kapi, uno de los locales más concurridos de la zona. De acuerdo con el relato de Pepe Ochoa, todo comenzó cuando Morena advirtió que una joven presente en el lugar miraba insistentemente a su novio. Molesta, decidió encararla directamente para pedirle explicaciones.

La situación se volvió tensa en segundos. Morena Rial le arrojó agua en la cara y, en medio de la discusión, la otra joven le gritó “gorda chorra”. Lejos de calmarse, la mediática respondió lanzándole una botella directamente al rostro, lo que provocó un intercambio de golpes que, según describió Ochoa, fue “piña va y piña viene”.

El personal de seguridad del boliche intervino rápidamente para frenar la pelea y sacó a Morena del lugar. Sin embargo, el episodio no terminó allí. La hija del conductor permaneció durante unos 30 minutos en la vereda, visiblemente alterada y gritando mientras desde adentro bajaban las rejas del local.

Testigos aseguran que incluso en la calle hubo empujones y manotazos, mientras los encargados intentaban cerrar definitivamente el boliche para evitar que la pelea siguiera escalando. La tensión fue tal que varios clientes decidieron retirarse antes del cierre para no quedar involucrados.

Morena Rial, que en el último tiempo se ha visto envuelta en varias controversias, aún no hizo declaraciones sobre lo sucedido. El episodio, sin embargo, ya generó gran repercusión en redes sociales, donde se multiplicaron los comentarios y memes sobre la violenta noche en San Telmo.

